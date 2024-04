La actual mesa de la Cámara de Diputados valoró la votación de este lunes, donde se rechazó la moción de censura que buscaba remover a sus cargos a la presidenta Karol Cariola, y los vicepresidentes Gaspar Rivas y Eric Aedo.

Tras la votación, el vicepresidente de la Cámara, Gaspar Rivas, se refirió a lo ocurrido, especialmente porque el argumento de Republicanos y Chile Vamos fueron sus declaraciones, donde aseguraba que el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, le había ofrecido el cargo a cambio de apoyar a Cariola.

Rivas se desdijo de esto y declaró que algunos opositores buscaban cualquier excusa para censar la mesa.

“El tema para mí está superado (…) es evidente que un determinado sector estaba más que nada enfocado en sacar de la mesa, por decir de alguna manera, a la presidenta Karol Cariola, es evidente e indesmentible, lamento que se haya utilizado este tema como una excusa”, aseguró Rivas.

“Primó la cordura, primó la sensatez, primó el respeto a la democracia, primó el respeto a las reglas del juego, las votaciones no se repiten solamente porque no me gustó el resultado o simplemente porque hubiese querido que era de otra manera (…) ahora hay que enfocarnos en trabajar” añadió.

Por su parte, la presidente de la Cámara, Karol Cariola, también valoró la votación y el rechazo a la censura, destacando que refuerza a la institucionalidad y a la democracia, valorando también los votos de los diputados de Amarillos y Demócratas.

“Queremos valorar a los comités del oficialismo por haber sostenido una posición común, en función de la evaluación de esta censura de la mesa, que resultó rechazada. Creemos que esto es importante, porque con este se reafirma el rol de la institución y de la democracia”, aseguró Cariola.

“Quiero relevar a Amarillos y el partido Demócratas, que tomaron una decisión donde primó la cordura”, agregó.

Cabe mencionar, que la censura sólo logró 69 votos a favor y 76 en contra, por lo que fue rechazada.