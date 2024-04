El ministro de Economía, Nicolás Grau, calificó como una “polémica artificial” la controversia que generó su ausencia a la cena del encuentro minero Cesco Week 2024, tras revelarse que estuvo en un partido de futbolito.

Recordemos que a través de su cuenta en X, el secretario de Estado salió al paso de los cuestionamientos por ir a jugar fútbol en las canchas del Club Rinconada de Huechuraba en vez de estar en el evento de la minería.

“Hay una nota señalando q no di importancia a CescoWeek. No es cierto. 1. Asistí el lunes a inauguración de CW 2. La cena partía a las 6:30 y llegué a Stgo a las 7:15 desde congreso (Huachipato) 3. Llegué a mi casa a cumplir deberes con mis hijos (partido fue 9pm,ellos ya dormían)”, escribió en la red social.

Hay una nota señalando q no di importancia a CescoWeek. No es cierto. 1. Asistí el lunes a inauguración de CW 2. La cena partía a las 6:30 y llegué a Stgo a las 7:15 desde congreso (Huachipato) 3. Llegué a mi casa a cumplir deberes con mis hijos (partido fue 9pm,ellos ya dormían) — Nicolás Grau Veloso (@nico_grau) April 18, 2024

De hecho, ante las críticas, desde el Gobierno le entregaron su respaldo al titular de Economía.

“Lo que haga en su vida privada o momentos familiares no habla de una falta de compromiso con la agenda económica, porque muy por el contrario, ha estado siempre presente”, sentenció la ministra vocera de La Moneda, Camila Vallejo.

Al respecto, en entrevista con T13, el propio ministro Grau insistió en su defensa, calificando lo sucedido por el partido de futbolito como una “polémica artificial”.

“No entiendo muy bien por qué era tan claro desde el comienzo que yo había participado en una actividad tan importante como la cena que era una inauguración, se puso como que yo había faltado mis responsabilidades. Entonces, pienso que la verdad no es un tema”, reafirmó.

Así también, descartó tajantemente haber faltado a su responsabilidad como ministro al ausentarse de la cena. “Por supuesto que lo descarto”, sentenció Grau.

“En rigor, no es que esta ‘pichanga’ me alejó de algo, como dije yo públicamente, lo que ocurrió acá es que Cesco, que es por supuesto un encuentro muy importante de la minería, tiene distintos hitos y lo que yo hice fue ir a la inauguración”, explicó.

En ese sentido, aseguró que asistió “con un par de ministros, participé allí unas cuantas horas, acompañé a la ministra (Aurora) Williams, que hizo una muy buena presentación”.

“En esa inauguración, habló el ‘speaker’ de ellos, que es el líder de la Organización Mundial de la Minería, un sudafricano, que hizo una presentación muy interesante, yo participé, no sé, un par de horas, después junto con la ministra Williams, hicimos un anuncio relevante respecto a la Estrategia Nacional del Litio, a la apertura que hicimos a los llamados de interés”, enfatizó el ministro Grau.

De todas maneras, el secretario de Estado aseveró que hace “mucho tiempo” había avisado que no iba a participar en la cena, tomando en cuenta que iba a estar presente el presidente Gabriel Boric, junto a otros ministros.

“Entonces, creo que acá se hizo una polémica un poco artificial”, reclamó Grau ante los cuestionamientos por el partido de futbolito.

“Por supuesto que he conversado con la minera, he conversado más con el equipo directivo de Cesco, y nadie piensa que esto fue un problema, estaba todo avisado, y creo que se mezclaron cosas que no entiendo muy bien por qué surgió esa discusión”, sentenció.