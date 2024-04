Diputados de la UDI advierten una “grave amenaza” a la autonomía de TVN luego que Francisco Vidal, presidente del directorio de este canal, confirmara que se desplegará apoyando a candidatos oficialistas.

Recordemos que el sábado pasado, Reinadlo Rosales, candidato a alcalde del PPD a las primarias del oficialismo por La Florida, comentó en su cuenta de X que tuvieron un encuentro PS-PPD “con algun@s dirigent@s, con el objeto de fijar los principales ejes y planificar lo que será la elección primaria municipal que nos tocará enfrentar el próximo 9 de junio”.

“Fue una conversación enriquecedora en donde contamos con la asistencia y los consejos de #FranciscoVidal y del exalcalde de Lo Prado, Gonzalo Navarrete. También nos acompañó un exconcejal histórico de nuestra comuna #NicanorHerreraQuiroga”, añade Rosales.

Según consignó La Tercera, Vidal mostró todo su compromiso a ayudar en la campaña del oficialismo.

“Mi rol como presidente del directorio de TVN no me inhibe de mi trabajo como militante del PPD e integrante de la comisión política del PPD. En los espacios en que pueda colaboraré con las candidaturas a las municipales del partido que me requieran y ayudaré en lo que se pueda”, precisa el exvocero de Gobierno.

Este sábado tuvimos un encuentro PS-PPD con algun@s dirigent@s, con el objeto de fijar los principsles ejes y planificar lo que será la elección primaria municipal que nos tocará enfrentar el próximo 9 de Junio. Fue una conversación enriquecedora en donde contamos con la… pic.twitter.com/nrSLs5O5mp — Reinaldo Rosales – La Florida (@Rei_Rosales) April 21, 2024

UDI y apoyo de Francisco Vidal a candidatos oficialistas

El grupo de diputados de la UDI, liderados por el integrante de la comisión de Cultura de la Cámara Baja, Gustavo Benavente, además de Felipe Donoso, Marco Antonio Sulantay y Natalia Romero, advirtieron que la decisión de Francisco Vidal, de desplegarse y apoyar a los candidatos del oficialismo que competirán en las elecciones de octubre próximo, podría “amenazar gravemente” la autonomía, independencia y objetividad de la que goza el canal estatal.

Al respecto, si bien los parlamentarios gremialistas reconocieron que el exministro tiene la libertad -como cualquier autoridad pública- de utilizar su tiempo libre para los fines que estime conveniente, aseguraron que su decisión podría “impactar directamente en la imagen de TVN”, afectando no solo su credibilidad y confianza, sino que también la percepción ciudadana sobre su debida imparcialidad.

En ese sentido, los diputados de la Bancada UDI incluso recordaron las advertencias que realizó el periodista y exintegrante del directorio del canal estatal, Santiago Pavlovic, quien tras conocerse la designación de Vidal como presidente del directorio, aseguró que “no es la primera vez que este tipo de nominaciones parecen servir para pagar favores políticos”, agregando también que “si un presidente del directorio de la televisión pública es demasiado evidente en su inclinación partidista, tiende a contaminar la percepción de la gente respecto de la deontología de TVN”.

“Absolutamente grave”

“La decisión de Francisco Vidal es absolutamente imprudente y no solo puede generar un grave daño en la imagen y credibilidad de la estación televisiva, sino que incluso podría atentar contra su autonomía e independencia. No nos olvidemos que cuando él asumió en el cargo no tuvo ningún problema en señalar que su objetivo sería tratar de mejorar la imagen del Gobierno y del presidente Boric, transgrediendo lo que señala la propia política editorial de TVN. Por lo tanto, es absolutamente grave e imprudente que el presidente de su directorio se esté inmiscuyendo tanto en la contingencia política como en una campaña electoral”, cuestionaron Benavente, Donoso, Sulantay y Romero.

Producto de lo anterior, los parlamentarios gremialistas anunciaron el envío de un oficio a la Contraloría General de la República, solicitando que puedan determinar si la decisión de Francisco Vidal constituye o no una infracción al deber de imparcialidad. Pero además, los diputados de la UDI emplazaron al presidente de la estación a escoger entre mantener su cargo o dedicarse a la campaña.

Lo anterior, argumentando que la propia política editorial del canal señala que “la autonomía de TVN no solo está referida a su capacidad para decidir por sí mismo su accionar, sino a su independencia frente al gobierno”, lo que a juicio de los parlamentarios se ve transgredido con la decisión de Vidal.

“Lo más prudente sería que el exministro se decida entre seguir como presidente del canal público o dedicarse de lleno a la campaña municipal, porque resulta evidente que ambas funciones son incompatibles y pueden amenazar gravemente la autonomía e independencia de TVN”, advirtieron.