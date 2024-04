El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a lo sucedido con el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), y su fallido viaje a Venezuela.

Recordemos que todo inició la noche del miércoles en el Aeropuerto Internacional de Santiago, región Metropolitana, cuando la autoridad del PC intentó viajar fuera del país.

En ese momento, las alertas se encendieron con motivo de que el jefe comunal está próximo a ser formalizado por diferentes delitos de corrupción. De hecho, a través de su cuenta de X denunció una amenza.

“Hoy me impidieron viajar fuera de Chile por tres días. No tengo ninguna medida cautelar. Fiscal me amenaza con detenerme. Esto es un atentando a la democracia y una medida autoritaria e inconstitucional. Ejerceré todas las acciones legales para frenar estas arbitrariedades!”, escribió.

Luis Cordero y fallido viaje a Jadue (PC) a Venezuela

Desde el Gobierno, el ministro Luis Cordero comentó lo anterior y aseguró que “entiendo que es su versión, pero en Chile el Ministerio Público y los tribunales funcionan de modo independiente”.

“Yo desconozco el relato en relación a lo que él señala, pero sólo le puedo decir que en Chile el Ministerio Público y los jueces funcionan de manera autónoma”, comentó el secretario de Estado.

Acto seguido dijo “entiendo que él hace una comunicación diciendo que fue amenazado (…) simplemente yo estaría a la versión del Ministerio Público”.

“Solo puedo decir que el Ministerio Público y el Poder Judicial son dos instituciones autónomas y serias“, cerró.