"Nosotros no hacemos aspaviento ni populismo respecto a las causas", dijo el jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional tras la solicitud para formalizar al alcalde Daniel Jadue.

El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, abordó la solicitud del Ministerio Público para formalizar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Esto, tras ser acusado por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal. Específicamente, en una investigación respecto a la compra y venta -por parte la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares– de insumos para combatir la pandemia de Covid-19.

Se debe precisar que lo solicitado fue por parte de la Fiscalía Centro Norte, en la región Metropolitana. Además, se busca formalizar a otras siete personas.

Fiscal anticorrupción: “El Ministerio Público no litiga para la galería”

Fue en conversación con Radio Infinita que el jefe de la Unidad Anticorrupción aseguró que “quienes resuelven son los tribunales de justicia”.

“Nosotros no hacemos aspavientos ni populismo respecto a las causas (…) el Ministerio Público no litiga para la galería, el Ministerio Público va a los tribunales para presentar los antecedentes”, agregó.

Aún así, Campos indicó que “una vez que el tribunal fija la formalización comienza a correr un taxímetro que tiene varias consecuencias” y “el Ministerio Público puede solicitar medidas cautelares personales para recuperar determinados fondos”.

Luego, el fiscal explicó que “quien resuelve si esa persona se va a absolver, se va condenado por cuánto tiempo son los tribunales de justicia, en función de la ley”.

“Nosotros no hacemos aspaviento ni populismo respecto a las causas, sino que sabemos que tenemos que ir a litigar a los tribunales de justicia”, dijo.

Concluyendo que “la formalización de una investigación es el principio del fin, no es el comienzo, no es el final, no es que terminó, la gente a veces se olvida”.