Duras críticas motivaron las declaraciones del ministro en visita extraordinario, Jaime Balmaceda, tras asegurar que no podido lograr establecer algún tipo de delitos en el caso de adopciones irregulares ocurridas durante la dictadura.

Así lo aseguró en una entrevista realizada al diario El País, donde se refirió a la investigación por las denuncias de robo de recién nacidos, engañando a las madres con el argumento que los pequeños habían muerto durante el parto.

De esa forma, los bebés eran llevados a una guardería, donde esperaban ser adoptados irregularmente por familias europeas, trámite por el que se pagaban importantes sumas de dinero.

Al respecto, el ministro Balmaceda explicó las razones detrás de que aún no hay condenados por lo sucedido, apuntando a que “no se ha dado ninguno de los supuestos legales que permiten disponer una condena respecto de alguien”.

“Y la verdad es que no se ha estado ni muy cerca porque nadie ha sido sometido a proceso. Sobre ninguno de los que aparecen como eventuales inculpados o querellados se han configurado los supuestos que la ley dispone para que se procesen”, agregó el magistrado.

“Las personas que parecían más involucradas en los hechos y que uno podría haber llegado eventualmente al establecimiento de alguna responsabilidad, hoy están fallecidas”, lamentó el ministro Balmaceda.

Al respecto, la Organización Hijos y Madres del Silencio repudiaron sus declaraciones por el caso de adopciones irregulares, y exigieron su renuncia a la investigación de robo de niños y niñas en Chile.

“El juez Balmaceda alega que, durante los cinco años de investigación, no ha encontrado pruebas concluyentes que respalden la existencia de un delito en los casos de robo de bebés en Chile, señalando que “yo no he tenido la convicción de que efectivamente se haya estado frente a hechos delictivos”, poniendo en entredicho el testimonio de las madres e hijos que sufrieron un secuestro para poder ser adoptados”, indicaron en una misiva.

“Esta declaración, que se suma a una opinión previamente expresada a Mediapart en septiembre del año pasado, demuestra una convicción y una opinión previa sobre estas causas donde instala como verdad indesmentible lo que señalan los tribunales de justicia de menores de la época que, en base a informes sociales falsos, tramitaban causas en días e incluso horas para autorizar la salida del país de niños, niñas y recién nacidos”, fustigan.

En ese sentido, añaden que “esta situación plantea serias dudas sobre la imparcialidad y la integridad del proceso de investigación y refuerza la necesidad de una revisión exhaustiva de los procedimientos y las decisiones judiciales relacionadas con este caso que involucra a sus pares”.

Asimismo, la agrupación denunció el homenaje a una funcionaria judicial presuntamente implicada en el caso de adopciones irregulares, el pasado 8 de marzo, por su compromiso en “materias de género”.

“El pasado viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Poder Judicial realizó un reconocimiento a la consejera técnica jubilada del Juzgado de Familia de Temuco, María Zaira Bengoechea Alonso, quien participó en la realización de informes falsos para el envío de cientos de bebés de la Araucanía de la mano de la fallecida jueza de menores Tatiana Román Beltramín”, acusaron.

“Este acto, junto a las declaraciones del señor Jaime Balmaceda, es un insulto a las víctimas y sus familias, así como una afrenta a la lucha por la justicia y la verdad”, critican.

“La Organización Hijos y Madres del Silencio considera inaceptable que el juez encargado de la causa no reconozca la magnitud y gravedad de los hechos denunciados por cientos de personas que fueron víctimas de un doloroso y aberrante robo de bebés durante períodos oscuros de nuestra historia”, reprochan.

“En este sentido, la Organización Hijos y Madres del Silencio exige la renuncia inmediata del Juez Jaime Balmaceda de la investigación judicial sobre el robo de niños y niñas en Chile. Su posición, expresada en dos ocasiones a medios de comunicación internacionales, pone en entredicho su imparcialidad y compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia”, sentenciaron.

