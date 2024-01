"A veces desde un estudio de televisión en Santiago puede que no se entienda, pero yo estoy tranquilo", señaló el presidente Boric.

El presidente Gabriel Boric volvió a criticar a los canales de televisión por los comentarios a propósito de su anuncio de caletas con perspectivas de género.

“No son caletas con identidad de género, no es una medida como posmoderna, sino que es pensar en las necesidades de las mujeres trabajadoras y cómo va a mejorar la dignidad de su trabajo”, señaló el mandatario.

“Eso implica tener desde lugares de cuidado, desde hacerse cargo de trabajos conexos a la pesca, que están muy invisibilizados”, indicó en entrevista con Radio Chiloé.

“Entonces lo que nosotros queremos es no solo visibilizarlos, sino también darles condiciones de trabajo dignas, de eso se trata y eso es lo que a veces desde un estudio de televisión en Santiago puede que no se entienda, pero yo estoy tranquilo”, fustigó.

“Por eso las mujeres del mar estaban tan contentas en Queilén ayer con estos anuncios porque saben que les va a mejorar la calidad de vida”, concluyó el presidente Boric.

Recordemos que este martes el mandatario acusó que los profesionales se “burlaban socarronamente” de las caletas con perspectivas de género y, por lo mismo, pidió “un poco más de seriedad”.

“Hoy día veía a algunos periodistas que se burlaban socarronamente de las iniciativas que se han estado impulsando para incorporar a las mujeres vinculadas al mundo de la pesca”, señaló.

Esto último, luego del sarcástico comentario del periodista José Antonio Neme, quien durante el matinal Mucho Gusto, ironizó respecto al anuncio mientras comentaban la falta de acuerdos en materia de seguridad en el país.

“Yo creo que el Gobierno ya llegó a acuerdos en las caletas con perspectiva de género, ahí ya se llegó a un acuerdo, el Presidente anunció estas caletas”, señaló el comunicador.

De hecho, no es la primera vez que el presidente Gabriel Boric arremete contra los matinales, cuestionando duramente su línea editorial.

“Parece que las buenas noticias no tienen rating, pero yo les quiero decir a todos los que dicen que el Gobierno no hace nada en delincuencia, que el Gobierno no hace nada en seguridad, vengan a la Plaza de los Cuncos y que los vecinos les cuenten cómo era esta plaza antes y cómo es esta plaza ahora”, criticó.