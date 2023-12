"Ellos son la industria que se va a regular, pero no son con quien uno está negociando una legislación que lo regula", dijo la ministra Ximena Aguilera tras la renuncia de Banmédica y Vida Tres a la Asociación de Isapres.

La ministra del Salud, Ximena Aguilera, aseguró que la renuncia de Banmédica y Vida Tres a la Asociación de Isapres no afecta a la tramitación de la ley corta en el Congreso.

Mediante un comunicado, ambas entidades detallaron que esta decisión se basa en considerar “insuficiente” la propuesta del Gobierno para compensar el impacto que tendrá la aplicación del fallo GES desde el 1 de enero.

Al respecto, la secretaria de Estado señaló que “para nosotros sigue siendo un tema que tenemos que seguir tramitando de la misma forma, ya sea que estén unidos o divididos (…) El interlocutor no es la Asociación de Isapres”.

“Las leyes se establecen entre el Ejecutivo y el Legislativo (…) ellos son la industria que se va a regular, pero no son con quien uno está negociando una legislación que lo regula”, indicó.

Consultada por si la industria se divide y afecta la tramitación de proyecto, Aguilera respondió “no, a nosotros no nos presiona. El proyecto de ley está bien balanceado y lo que esperamos es una pronta aprobación de la ley corta”.

Respecto al adelanto en la entrada en vigencia del Índice de Costos de Salud (ICSA), la ministra aclaró que “habíamos incorporado este contenido en la ley corta”.

Pero, “dado que no ha sido tan rápida de aprobar, tuvimos que adelantar un elemento de la ley corta en esta ley de reajuste”.

“No tiene ninguna incidencia”

En la misma línea, el superintendente de Salud, Víctor Torres, comentó que la decisión de Banmédica y Vida Tres “es una decisión que no pasa por la super vigilancia nuestra y no tiene ninguna incidencia el punto de vista de la fiscalización financiera”.

“Nosotros hemos sido claros (…) aquí se ha tomado una medida que entendemos que permite generar una especie de puente, para poder llegar a la solución que está contenida dentro de la ley corta”, dijo.

Agregando que “efectivamente va a permitir poder mejorar las condiciones de las isapres para dar cumplimiento a un fallo y que no afecte a las personas”.

Respecto al ICSA, aseguró que “es bien extraño que se plantee si alcanza o no alcanza porque no ha sido publicado el indicador, todavía no cierra el año 2023”.

“Tampoco tenemos un proceso de verificación individual por isapre para saber cuál está más o menos perjudicada. Tampoco hemos visto si es que fonasa genera un efecto mayor o menor respecto a este mismo indicador, porque recién se está tramitando”, explicó Torres.