El Presidente del Partido Demócrata Cristiano, Alberto Undurraga, lanzó dardos contra Demócratas y Amarillos por no reconocer su derrota en el Plebiscito Constitucional, catalogándolos como los nuevos integrantes de la derecha.

El diputado y Presidente de la DC, Alberto Undurraga, señaló que tanto Demócratas como Amarillos “nunca fueron de centro” y que, por lo mismo, nunca reconocieron su derrota tras el Plebiscito Constitucional.

A diferencia de otros partidos de derecha que se la jugaron por el “A Favor” y reconocieron su derrota, estos dos nuevos partidos no han dado ninguna señal al respecto.

“Ayer también fueron derrotados Demócratas y Amarillos y aún no hemos oído a sus dirigentes reconociéndolo”, señaló Undurraga.

Recordemos que tras el triunfo del “En Contra”, la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, indicó que “los grandes derrotados son quienes querían refundar el país”.

Tener presente que en el 2022 los senadores Ximena Rincón y Matías Walker oficializaron su renuncia a la Democracia Cristiana. Todo esto tras ir por el Rechazo en el Plebiscito de Salida, mientras que su partido iba por la opción “Apruebo”.

Por lo mismo Alberto Undurraga apuntó que “Demócratas y Amarillos nunca fueron de centro y tras este plebiscito han pasado a ser los nuevos integrantes de la derecha y ese es su domicilio político”.

Undurraga: “Ayer los extremos fueron derrotados”

El diputado Undurraga agregó que “en esta oportunidad fue derrotado el extremo por la derecha y la vez anterior fue derrotado el extremo por la izquierda”.

Para el jefe de la DC esta situación deja una mirada de cómo deben trabajar de ahora en adelante, porque para él los extremos no conversan, “los extremos no escuchan los extremos, más bien intentan imponer sus ideas y no buscar acuerdos”.

También destacó que en esta nueva temporada de acuerdos se deben centrar en materia de seguridad ciudadana, pensiones, vivienda, salud, educación y crecimiento económico. “Ese es el desafío y esperamos que se transforme en un sentido común”, agregó.

Para finalizar, el Presidente de la DC señaló que “el proceso constituyente se cerró ayer. Y se cerró con el amplio respaldo del pueblo de Chile al “En Contra” y dos veces el pueblo de Chile ha rechazado los textos constitucionales que se proponen y, por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de otra convención u otro Consejo hacia adelante”.

Para Undurraga las tareas de cambios constitucionales se deben seguir desarrollando en el Congreso.