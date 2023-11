Respecto a las expectativas, un 48,2% de la población tiene la percepción que la opción En Contra ganará el plebiscito. En tanto, un 23,2% tiene la percepción que ganará la opción A Favor y un 28,6% No sabe.

A 28 días de la votación del Plebiscito del 17 de diciembre próximo, un segundo pronóstico electoral de la encuestadora Pulso Ciudadano, sobre votos válidos, asigna un 66,3% para el En Contra y 33,7% a la opción A Favor.

De acuerdo al sondeo, un 43,6% de la población estaría votando En Contra en el plebiscito de salida para la propuesta de Nueva Constitución; es decir, 6,9 puntos más en relación a la medición del mes de octubre (36,7%).

Por su parte, un 22,2% estaría votando A Favor, 9,9 puntos con relación a la medición de octubre (12,3%).

Asimismo, un 22,4% no sabe (-8,8 puntos que en octubre), un 7,5% votaría nulo/blanco y un 4,3% no votaría.

Expectativas se inclinan al En Contra

Respecto a las expectativas, un 48,2% de la población tiene la percepción que la opción En Contra ganará el plebiscito. En tanto, un 23,2% tiene la percepción que ganará la opción A Favor y un 28,6% No sabe.

Un 63,7% de la población declara que tiene muy decidido/decido su voto. Un 15,7% declara que esta medianamente decidido y un 20,6% declara que esta nada/poco decidido con su voto.

Un 81,3% de la población declara que está muy seguro/seguro que irá a votar. Un 6,9% declara que está muy seguro/seguro que no irá a votar y un 11,8% no está seguro si irá a votar o no.