Luego de ser condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles, junto a otros cuatro comuneros, Ernesto Llaitul habló al final de la audiencia y aseguró que la lucha del pueblo mapuche “va a continuar”.

Tras dictar el veredicto condenatorio contra los imputados, acusados de perpetrar un ataque incendiario en un fundo en 2021, la jueza Marisol Panes les ofreció la palabra, lo que fue aprovechado por Llaitul para entregar sus descargos.

“Primero quiero dejar en claro que desde temprana edad he sido objeto de la persecución política del Estado, toda vez que, en la medida que he tenido conciencia, he reivindicado los derechos políticos y territoriales de mi pueblo”, dijo al inicio de su alocución.

El hijo del líder de la CAM -Héctor Llaitul- afirmó que se trata de una reivindicación “que no le gusta al Estado, que no le gusta a las instituciones, que no le gusta a los grupos económicos”.

Además, indicó que “efectivamente, señor fiscal y señor querellante, pertenezco a la Coordinadora Arauco Malleco, a mucho honor y gloria”.

“Pero la Coordinadora Arauco Malleco es más que una organización. Es un planteamiento político, es un movimiento político. Son ideas, son familias, son niños, son ancianos, son comunidades”, agregó.

Ernesto Llaitul: “La lucha de mi pueblo va a continuar”

Además, Llaitul sostuvo que la lucha del pueblo mapuche no se detendrá, independientemente de lo que ocurra con los miembros de la CAM. “(Nosotros) quizás nos moriremos. Nos vamos a morir todos aquí, y la lucha va a continuar. La lucha de mi pueblo va a continuar”, enfatizó.

“Nosotros nos retiraremos sin más pena ni gloria de esta vida, o quizás algunos con un poco más de gloria que otros, pero esta lucha va a continuar”, reiteró.

Por otro lado, aseguró ser inocente en la causa por la cual fue procesado. “En cuanto a lo que hoy me inculpan, yo no tengo participación en los delitos que se me imputan. Y el fiscal lo sabe”, dijo.

En ese sentido, declaró que “si me quieren condenar, si quieren llevar adelante una condena política, por ser parte de un movimiento, por ser parte de la lucha de mi pueblo, háganlo. No tengo ningún problema en asumir si es que me quieren condenar, (pero) yo y mis compañeros no somos responsables de los delitos que se nos imputan”.

La sentencia definitiva contra Ernesto Llaitul y los otros cuatro comuneros será dictada el próximo jueves 17 de noviembre.