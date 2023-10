De cara al plebiscito del 17 de diciembre, este martes el presidente Gabriel Boric se refirió al proceso constitucional actual y advirtió que "quienes busquen antagonizar con el Gobierno y hacer de eso una campaña política, no lo van a lograr".

En medio de su visita a la región del Bío Bío, el presidente Gabriel Boric se refirió a la entrega de la propuesta constitucional, la cual se votará el próximo 17 de diciembre.

En concreto, se le preguntó al Mandatario si es que cree que se tuvo que haber hecho un mayor esfuerzo por hacer una Constitución más representativa de los distintos sectores políticos.

“Yo creo que eso se expresa en la votación que hubo. (…) Lo que a nosotros nos corresponde como Gobierno es garantizar el éxito del proceso en sus términos procedimentales, y no les quepa duda que lo vamos a hacer con toda la responsabilidad y el deber que nos cabe como Gobierno, tanto de informar la propuesta en todas sus dimensiones, como de hacer valer los periodos de campaña, para que el pueblo se pueda expresar de manera informada en el plebiscito de diciembre”, indicó el jefe de Estado.

Boric dijo además que “tiene preocupación, porque veo que se cometieron errores que también se cometieron en el proceso anterior. Y en ese sentido, el aprendizaje no fue integrado como todos hubiésemos esperado, y como han señalado diversos actores de la vida política y de la vida social chilena”.

Boric y propuesta constitucional

“Acá no hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso, finalmente se impuso la mayoría circunstancial que hubo en el Consejo, tal como la vez anterior se impuso esa mayoría circunstancial”, precisó el Presidente.

Añadiendo que “lo que hemos aprendido como sociedad, es que justamente las mayorías en temas que tienen que ser de largo plazo, no pueden ser solamente circunstanciales, sino que tenemos que pensar más a largo plazo, y desgraciadamente eso no fue tomado en cuenta desde nuestro punto de vista”.

“Pero que no les quepa duda que nosotros vamos a tratar y hacer todos los esfuerzos para que el proceso cumpla con el objetivo de que el pueblo se pronuncie de manera informada”, señaló el Mandatario, donde también reiteró que “quienes busquen antagonizar con el Gobierno y hacer de eso una campaña política, no lo van a lograr. A nosotros no nos interesa antagonizar con alguien en esto (…)”.

En el punto de prensa también se le recordó a Boric que en marzo del año pasado él dijo que cualquier resultado de una Constitución es mejor que una escrita pro cuatro generales, y si es que aplica para este proceso. Al respecto, el jefe de Estado dijo que “eso le toca al pueblo evaluarlo”.

“Yo creo que hay un tema de legitimidad del proceso constitucional, y eso yo siempre lo he señalado respecto de la Constitución del 80′. Pero evidentemente eso se tiene que evaluar en función también de los contenidos que tiene la Constitución, y no solamente del procedimiento”, agregó Boric.