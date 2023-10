El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó a Radio Bío Bío que hoy, cerca de las 15 horas, el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, fue citado a la Cancillería y se reunió con el jefe de la División de Medio Oriente y África, Juan Pino, quien le manifestó lo inadecuado de la forma y tono de las declaraciones que han sido polémicas en las últimas horas.

Lo anterior, debido a una reunión que pidió el embajador con el ministro del Interior (S), Manuel Monsalve, en la que manifestó su molestia por las declaraciones esgrimidas por el presidente Gabriel Boric en China.

Artzyeli hizo ver su preocupación por distintas actividades y convocatorias antisemitas.

Recordemos que Monsalve calificó como “un error” la reunión que el embajador de Israel solicitó en La Moneda para cuestionar la postura del Gobierno frente al conflicto en Medio Oriente. Esto, luego que el presidente Gabriel Boric tachara como “barbarie” los bombardeos israelíes en Gaza.

El embajador finalmente se reunió con autoridades del Ministerio de Relaciones, quienes además le señalaron que el canal de comunicación entre las embajadas y el Gobierno no es el Ministerio del Interior, sino que es la Cancillería.

Embajador Gil Artzyeli y reunión con Cancillería

Respecto a esta situación, el diputado Tomás de Rementería (IND) dijo que “las relaciones exteriores en Chile las lleva el Presidente de la República, apoyado por el ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, me parece que el embajador no estuvo bien en usar su reunión con el ministro Monsalve para señalar algo que no tenía absolutamente nada que ver”.

El legislador comentó que “la posición de Chile en esto ha sido clara, desde el primer momento, condenar los ataques terroristas de Hamás contra población civil, pero también señalar a Israel que su respuesta tiene que estar a favor del derecho internacional humanitario, que es las reglas que rigen la guerra”.

“Israel tiene derecho a defender sus fronteras, pero no lo puede hacer a cualquier costo”, manifestó el parlamentario.

Así también señaló que él ha “hablado con el embajador. También he hablado con los embajadores palestinos en mi rol de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. He hablado con las dos comunidades y creo que es bastante peligroso importar un conflicto extranjero a Chile”.

En tanto, el diputado Daniel Melo (PS) indicó que “esta no es la primera vez que el embajador de Israel se aleja de la diplomacia y se ve enfrascado en un conflicto con el Gobierno”.

“Le hacemos un llamado a no seguir agudizando los conflictos en nuestro país, cuando en territorio ocupado siguen ocurriendo asesinatos de niñas y niños inocentes a manos del Estado de Israel”, fustigó el parlamentario.

A través de su cuenta de X (exTwitter), el senador de la UDI, Iván Moreira, entregó su apoyo al presidente Boric y criticó los emplazamientos por parte del embajador israelita.

“Gabriel Boric debe hacerse respetar, no corresponden los emplazamientos y el tono de embajador Israel. Nunca había visto un comportamiento de este estilo en ninguna circunstancia”, aseguró el senador Moreira.