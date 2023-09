Hay casi acuerdo total con la oposición excepto por la propuesta que entrega discreción a los jueces para definir si una usurpación no violenta, debiese venir con multa o con cárcel.

El gobierno tiene hasta mañana para ingresar el veto a la Ley de Usurpaciones y solo le resta definir si mantendrá el artículo que deja a criterio de los jueces, el castigar con multa o con cárcel la llamada “usurpación no violenta”.

Esta jornada el ejecutivo se reunió con parlamentarios oficialistas y fue tema de discusión el dilema al que se enfrenta por el veto de la Ley de Usurpaciones.

Hay casi acuerdo total con la oposición excepto por la propuesta que entrega discreción a los jueces para definir si una usurpación no violenta, debiese venir con multa o con cárcel.

El dilema está en que, mantener la cárcel efectiva en las tomas sin daños, expone al veto a ser rechazado por un sector de Apruebo Dignidad, dependiendo del tipo de veto que termine ingresando.

Fuentes de Radio Bío Bío aseguran que el Frente Amplio habría hecho suya -al menos en parte- la posición del Partido Comunista que plantea que sacar la cárcel por completo es indispensable.

El problema es que si lo hace, la oposición ha hecho ver que podría derrumbarse el acuerdo: Por ejemplo, la mesa del Senado podría tratar de re-interpretar el veto y terminar rechazándolo.

La diputada de Convergencia Social, Lorena Fríes, cree que se puede afinar aún más el acuerdo. “Todavía podemos alcanzar mayores niveles de acuerdo, separamos a aquella gente que está en un estado de necesidad de aquella que efectivamente tiene la intención de usurpación, aunque no sea violenta. Quisiéramos que esto se empujara un poquito más allá y usurpaciones donde hay daños usurpaciones donde hay lesionados, sí debieran tener prisión como sanción”, aseguró la parlamentaria.

En tanto, el diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, comentó que “el Partido Comunista está metiendo presión para que se le quite la penalidad o se quite se mantenga esto como falta. “Toda usurpación no es un acto violento y por tanto, creo que la usurpación tiene que tener una clara pena que en el fondo involucre la cárcel”.

Uno de los puntos que ya está definido que incluirá el veto es que se elimina el concepto de usurpación temporal, ya que podría significar que personas que se tomen un inmueble a modo de protesta (escolares, por ejemplo), arriesgaran cárcel.

En otro tema, el presidente de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton, hizo el punto sobre otra iniciativa en conflicto: El oficialismo y el gobierno se oponen al cambio que hizo la derecha, que subió de falta a delito el porte de combustibles en manifestaciones.

“O el gobierno no le pone urgencia, o el Partido Comunista del Frente Amplio derechamente no quieren que salgan de este congreso a propósito del proyecto de ley que sanciona penalmente el porte injustificado de combustible”, dijo Longton a lo que agregó que le pidieron al presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes, “que le pregunte al Gobierno por qué no tiene urgencia este proyecto si tiene más de 90 días de atraso”.

Dicha iniciativa tiene reserva de constitucionalidad, pero fuentes de gobierno aseguran que el ejecutivo buscará resolverlo en comisión mixta, realizando gestiones para que se rechace en la sala de la cámara baja.