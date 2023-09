La bancada de Renovación Nacional realizó una sesión especial de Sala para discutir -con la presencia de los ministros de Hacienda y SEGPRES, Mario Marcel y Álvaro Elizalde- las acciones de la DIPRES y el Consejo de Auditoría General de Gobierno en el marco del llamado ‘Caso Convenios’.

Frank Sauerbaum, jefe de bancada de RN, cuestionó la falta de autocrítica del ejecutivo.

“Lamentable que el Gobierno no haga un reconocimiento de los errores que se cometen aquí. Cuando no se utiliza un cuerpo colegiado que asegura la transparencia de recursos durante más de un año, porque no se han nombrado a las personas, realmente a uno le asombra que el Gobierno no haga una reflexión ni haga una autocrítica”, dijo el diputado RN.

El diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, ironizó que la sesión, en la que solo habían 25 diputados presentes, fue como ‘un empate 0 a 0’.

“Se plantearon una serie de cuestiones absolutamente falaces. Los problemas de corrupción y de abuso ante la discrecionalidad vienen del ejercicio presupuestario 2022, que fue aprobado el año 2021 en el Gobierno y en la legislatura anterior”, sostuvo Sáez.

La Sala votó 6 proyectos de resolución pidiendo mayor fiscalización y acciones del ejecutivo, pero rechazó la propuesta central de RN que criticaba las actuaciones del gobierno en los criterios de DIPRES y del Consejo de Auditoría General de Gobierno.