En el último capítulo de "La Divina Comida", Kathy Salosny se sinceró sobre su decisión de no tener hijos durante una conversación con Teresita Reyes, Jordan Salinas y Felipe Muñoz. Reyes le preguntó a Salosny sobre la maternidad, a lo que la animadora respondió hablando de la culpa que las mujeres cargan en diversos aspectos. Salosny explicó que enfrentar su historia le permitió comprender el peso ancestral que llevan las mujeres, y afirmó que eligió no tener hijos para enfocarse en sanarse a sí misma y cumplir sus propósitos. Aunque reconoció sentir culpa, afirmó que no cambiaría su historia ni su decisión.

En el último capítulo de “La Divina Comida“, Kathy Salosny se sinceró respecto a su decisión de no tener hijos en conversación con Teresita Reyes, el cantante Jordan Salinas y el alcalde Felipe Muñoz.

En concreto, fue la actriz quien le preguntó a la animadora sobre la maternidad: “Yo tuve cuatro hijos, pero a mí me costó mucho seguir la carrera (…), tuve hijos como una trastornada, de los 23 a los 30 tenía los cuatro. Tú trabajabas mucho, ¿eso te impidió a ti formar familia, tener hijos o tú no quisiste directamente?“.

“Yo creo que en primer lugar, las mujeres en general cargamos con una culpa súper fuerte en muchos sentidos, porque hemos sido abusadas en muchos sentidos, y hablo del abuso en todo el amplio sentido de la palabra, en todos los escenarios”, expresó Salosny en primera instancia.

Kathy Salosny por su decisión de no tener hijos

“Incluido el abuso sexual en la intimidad de la familia, y es brutal. Eso también te condiciona, y te condiciona de qué manera… Primero, que con las culpas te cuesta mucho elegir cómo quieres vivir tu vida (…) hay una falta de libertad poderosísima“, continuó la presentadora de TV.

A ello, Kathy agregó que había logrado “entender la dimensión de esa culpa y ese peso ancestral con el que cargamos nosotras (mujeres)” al haber hecho el proceso de enfrentar su historia.

“Hay que tener coraje y romper esas barreras. Yo digo ‘No po’, a ver, yo no quiero tener hijos. No po’, yo quiero trabajar y cumplir mis propósitos. No po’, lo que yo quiero es enfrentar mi propia historia, primero sanarme yo, porque yo no voy a frustrar a un cabro chico si lo traigo al mundo“, expresó.

La animadora manifestó que aquello te va dejando bien sola, sin embargo, no habría cambiado nada de su camino.

“Yo no quisiera haber tenido otra historia que la que me tocó vivir. A mí me determina la historia que me tocó vivir y el proceso de sanación que tuve que hacer también. Mi elección fue no tener hijos, finalmente, con harta culpa“, declaró Salosny.