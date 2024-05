Durante un reciente capítulo de “Sígueme“, Daniela Aránguiz aseguró haber estado recibiendo mensajes de Jean Paul Pineda, donde el futbolista le habría pedido información de Faloon Larraguibel luego de que ella ingresara al reality “Ganar o Servir“.

“Me ha estado escribiendo bastante este niño (JP Pineda). Me ha estado escribiendo muy angustiado haciéndome preguntas de si es verdad que Faloon está en una relación con Luis Mateucci, que yo tengo entendido que no”, dijo Aránguiz en primera instancia, sorprendiendo a sus compañeros en el estudio.

“Él está como muy angustiado, lo noto complicado haciéndome muchas preguntas como ‘¿Es verdad que Faloon ya tiene una relación con alguien adentro? Tú que conoces gente adentro del reality, por favor averíguame“, continuó Daniela, generando diversas reacciones por parte de sus colegas.

Jean Paul Pineda estaría pidiendo información de Faloon Larraguibel

Daniella Campos se mostró indignada con la revelación, pues considera que Jean Paul es el “agresor de Faloon” más que el “exmarido de Faloon”. “La mejor decisión que pudo haber tomado Faloon Larraguibel es haber entrado al reality”, lanzó.

“Esto es como un agresor que anda dando vueltas, se quedó sin su presa, y ahora no sabe cómo tener información de esa persona. Lo encuentro… Me da cosa, te juro“, agregó Campos.

En la instancia, sus compañeros le preguntaron a Aránguiz si acaso conocía a Pineda, a lo que la ex “Tierra Brava” contestó que sólo lo había saludado un par de veces antes de que Faloon entrara al reality, además, contó otra infidencia.

“Me acuerdo que yo acompañé a Luis fuera de Santiago. Fuimos un fin de semana fuera de Santiago, y Luis tuvo dos mensajes de Jean Paul Pineda preguntándole si era verdad que Faloon iba a entrar al reality“, relató Daniela.

En tal momento, Julia Vial manifestó su severa opinión respecto al tema: definió las acciones del futbolista como una obsesión.

“Una persona que anda buscando información de su expareja, en la cual hay una denuncia por violencia intrafamiliar (…) y anda reporteando y pidiéndote a ti que le cuentes si está o no en una relación incluso con quien fue tu expololo, no me parece cariñoso, no me parece que se haya, de alguna manera, arrepentido. Me parece que sigue obsesionado con ella“, dijo Vial.