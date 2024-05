Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El animador Daniel Valenzuela reveló en el programa "No es lo mismo" una advertencia que le dio a su expareja, Camila Andrade, sobre la actual polémica con Francisco Kaminski. Valenzuela aconsejó a Andrade y a su familia que no asistieran al programa PH en Chilevisión, ya que se rumorea que la modelo podría participar, luego de que Kaminski y Carla Jara entregaran sus versiones sobre su quiebre matrimonial en el mismo programa. Andrade fue desvinculada de "La Caja de Pandora" de La Red y se dice que estaría negociando participar en "Podemos Hablar" por una cifra millonaria, alrededor de 10 millones de pesos, según información de Cecilia Gutiérrez. Valenzuela expresó su opinión de que Andrade no debería asistir al programa si planea hacerlo de manera similar a Kaminski.