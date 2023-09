La diputada comunista Carmen Hertz criticó duramente al presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, luego de la cita que sostuvo con su homólogo chileno, Gabriel Boric.

A través de la red social X (antes Twitter), la parlamentaria fustigó al mandatario de Ucrania, en línea con los argumentos que esgrimió Rusia para justificar la invasión.

“Ahora q Zelensky está tan cerca se le podría preguntar por qué Ucrania no cumplió el protocolo de Minsk, porque nacionalista ucranianos quemaron vivos el 2014 en Odessa en Casa de los Sindicatos a decenas de manifestantes pro rusos en absoluta impunidad” (SIC), tuiteó.

En ese sentido, Hertz insistió en criticar a Zelenski, apuntando a “por qué pidieron ser miembros de la OTAN equivalente a que en la frontera de Francia hubiera tropas de un pacto militar Ruso, por qué glorifican a Stepan Bandera conocido colaborador de los nazis y sus matanzas en Ucrania…”.

Recordemos que la bancada de diputados del Partido Comunista votaron en contra de la solicitud para recibir al presidente Zelenski de manera telemática en el Congreso Nacional.

Al respecto, el diputado Boris Barrera, jefe de bancada del PC, señaló que la guerra no es solo responsabilidad de los países involucrados, sino que también de organismos internacionales que han avivado el conflicto.

No obstante, pese a la postura de la colectividad oficialista, el presidente Gabriel Boric ratificó este miércoles su apoyo a Ucrania y, tras una reunión en Naciones Unidas con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó la guerra de “inaceptable” e “injusta agresión”.

“La guerra que sufre Ucrania hace ya más de un año es inaceptable. Como Presidente me opondré siempre a los regímenes que violen derechos humanos y atenten contra la libre determinación de los pueblos”, indicó Boric tras reunirse con Zelenski por primera vez cara a cara.

“@ZelenskyyUa, cuente con nuestro Gobierno en el llamado a detener esta injusta agresión”, añadió Boric, uno de los principales aliados de Ucrania en Latinoamérica.

Zelenski, que horas antes pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que Rusia sea despojado de su poder de veto en el organismo, agradeció en la misma red social a Boric por “condenar persistentemente la agresión rusa, incluso dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

“Ucrania está interesada en profundizar la cooperación con América Latina y discutimos la posibilidad de organizar una cumbre Ucrania-América Latina”, agregó el gobernante ucraniano.

I met with @GabrielBoric.

I thank Chile for supporting Ukraine and persistently condemning Russian aggression, including within UNGA.

Ukraine is interested in deepening cooperation with Latin America and we discussed the possibility of organising a Ukraine-Latin America summit. pic.twitter.com/pMftrnLHSV

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2023