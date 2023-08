Una dura discusión marcó el inicio del trabajo de la comisión investigadora del denominado Caso Fundaciones, luego que la diputada de Revolución Democrática, Éricka Ñanco, insistiera en pedir la censura en contra del presidente de la instancia, el RN, José Miguel Castro.

Se trató de la primera sesión con invitados, luego de la desarrollada hace unas semanas, donde se definió, entre otras cosas, al diputado que presidirá la comisión encargada de reunir información sobre las transferencias realizadas en el marco del Programa de Asentimientos Precarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Justamente, la elección del presidente de la comisión especial investigadora se definió por el voto del diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, quien inclinó la balanza a favor de Castro, que consiguió imponerse a Rubén Oyarzo, quien fue propuesto por Éricka Ñanco.

No obstante, lejos de conformarse con la elección de Castro, la parlamentaria de RD arremetió con una petición de censura en contra de su colega de Renovación Nacional, por el vínculo con un caso que también involucra tratos directos.

Se trata de los tratos directos por $513.128.000 entre la Seremi de Salud, dirigida entonces por Rossana Díaz (UDI) y el Hotel Altos del Sol. Este hotel pertenece al grupo empresarial Korlaet, muy conocido en la región de Antofagasta, donde la esposa del diputado José Miguel Castro, Vania Korlaet, integra una sociedad que controla un tercio del negocio.

Al respecto, la diputada Ñanco aseguró que “me parece que para que alguien presida esta Comisión tiene que ser una persona que no haya estado involucrada en términos de casos de convenios anteriores, ya sea en este gobierno, o en el anterior”.

En ese sentido, pese a reconocer que eventualmente podría no prosperar su solicitud para sacar a Castro, aseguró que era necesario dejar instalado el punto.

“Es algo que también atenta contra la ética que nos caracteriza en cuanto a lo que estamos trabajando nosotros en esta comisión investigadora”, criticó.

“Por eso solicito su inhabilitación como Presidente de esta Comisión, para que podamos posteriormente escoger a otro diputado o diputada que pueda presidir esta comisión, que no esté involucrado ni él, ni su familia, ni personas de su entera confianza en casos de prestación de servicios al Estado, ya sea en este gobierno o en el anterior”, concluyó.

Tras ser interpelado, el diputado de oposición replicó duramente la solicitud de su colega de RD, asegurando que “estar siendo cuestionado ahora, la verdad que es bien irrisorio, porque los delincuentes y tránsfugas por los cuales hoy estamos acá y tiene a todo Chile con las manos en la cabeza, son sus compañeros de partido”.

Sin embargo, el comentario de Castro generó la molestia de Ñanco, quien se enzarzó en una discusión donde ambos hablaron casi al mismo tiempo.

“No me falte el respeto, si nos ponemos a comparar a compañeros de partidos tránsfugos entonces tenemos casos en la UDI y RN, como Torrealba”, acusó la diputada oficialista, apuntado a un tema “ético”.

“Creo que no estoy yo en cuestión, para mí un tema saldado. Si usted quiere llevar la censura, perfecto. Hasta ahí déjelo. Yo le voy a decir que nosotros no hemos cuestionado el que hayan personas de Revolución Democrática, que es justamente un partido que está muy cuestionado hoy en día sentadas a la mesa”, afirmó Castro.

Luego de un momento, donde el presidente de la comisión la llamó al orden en dos ocasiones, finalmente Ñanco logró concluir su idea, invitándolo a tener una conversación privada.

“Solo estoy pidiendo una censura, yo no le he faltado el respeto, si usted quiere tener una conversación conmigo, le pido que lo haga en privado, si usted quiere abocarse a algo más personal o de mi partido, le pido que lo hagamos en manera particular”, respondió.

De hecho, en medio de la discusión, intervino el diputado socialista Marco Ilabaca, quien emplazó a su colega a que “mantenga también la compostura y llevemos adelante la discusión con control”.

Revisa el momento a continuación:

Así las cosas, el próximo lunes 28 de agosto se votará la censura en contra del diputado José Miguel Castro en la sesión ordinaria.

A su salida de la cita, en tanto, Castro criticó la censura de la diputada Ñanco, a pesar de admitir que está en su justo derecho de hacerlo.

“Ella sigue con algo que todos los demás parlamentarios fuera en off me han dicho, que ya no sigan con el tema y yo creo que lo va a seguir haciendo, obviamente, porque es el rol que tiene como cercana a Revolución Democrática sacar de la Presidencia una persona que justamente va a tratar de indagar lo que han tratado de meter debajo de la alfombra”, cerró Castro.