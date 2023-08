La cineasta chilena, Marcela Said, quien es reconocida a nivel internacional, se refirió al proceso constitucional que se está llevando a cabo en nuestro país y en específico al rol que juega el consejero republicano, Luis Silva.

La documentalista ha dirigido ficciones como Lupin y Narcos, como también obras de acción, entre ellas Gangs of London.

Mientras que en cine chileno, Said destaca por sus películas: Los Perros y El verano de los peces voladores.

En conversación con CNN Íntimo de CNN Chile, conducido por Matilde Burgos, se le planteó a Marcela el escenario político que vive hoy día nuestro país, donde el Partido Republicano ganó las elecciones del Consejo Constitucional, y donde incluso la última encuesta CEP mostró que es la colectividad con mayor identificación por parte de los chilenos (10%).

“Hay dos cosas. Una, este siempre ha sido un país de derecha y conservador. No le pidamos peras al olmo. Este es un país… no quiero decir facho, pero sí, hay mucho. La elite económica es muy ignorante, es muy poco educada”, manifestó la directora de cine.

Marcela Said sobre Luis Silva: “Él es terrorífico”

Fue aquí cuando la cineasta se refirió a Luis Silva, el consejero constitucional del Partido Republicano que arrasó en las elecciones pasadas, y a quien entrevistó para su documental llamado Opus Dei, una cruzada silenciosa (2006).

En esta línea, Said dijo que le “cuesta creer que Luis Alejandro Silva, a quien yo conozco porque lo entrevisté en el Opus Dei hace 20 años… fue el 2006 o 2005. Es un tipo de muy pocas luces, Luis Alejandro, por supuesto que es súper peligroso”.

Al preguntarle si la actitud del consejero tenía que ver con la juventud de ese tiempo, Said señaló que “el problema no es la juventud, el problema es que él es miembro numerario del Opus Dei, eso qué significa, ni siquiera estamos hablando de alguien como Joaquín Lavín, que era miembro supernumerario, es decir, que es gente que toma lo mejor de la obra y ya. (Silva) es un soldado del Opus Dei, él tiene una agenda y esa agenda está dictada por el Opus Dei, esa agenda es una agenda valórica, una agenda que tiene que ver con no a ningún tipo de aborto, ellos no aceptan la homosexualidad, es gente extremadamente conservadora, es gente que dice ‘sí, la justicia social y podrán venderte lo que quieran’, pero yo no le creo nada”.

“¿Sabes lo que no le creo? que nada viene de él, él es una persona que repite un discurso, que fue entrenada para eso y que tiene como una cosita en el oído… y eso es lo peligroso de Luis Alejandro silva, él es la cara visible del Opus Dei acá en Chile”, añadió la documentalista.

Finalmente, Marcela admitió sobre Silva que: “A mí él me da terror… él es terrorífico. Él podrá sonreír, pero yo no le creo nada”.