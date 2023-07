El Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló los resultados de su Estudio Nacional de Opinión Pública N°89, correspondiente a junio y julio de 2023.

De acuerdo a la medición, el Partido Republicano se transformó en la colectividad con mayor identificación por parte de los chilenos.

En el período noviembre-diciembre de 2022 tenía sólo un 2%, pero en junio-junio 2023 aumentó al 10%, lo que se considera una diferencia estadísticamente significativa.

La lista la sigue el Partido Socialista, que se mantuvo en un 4%. En tanto, el Partido de la Gente, la Democracia Cristiana, Renovación Nacional, la UDI y el Partido Comunista poseen un 3%.

También se consultó a los encuestados en qué posición del espectro político de ubican, siendo 1 la izquierda y 10 la derecha.

Un 19% se posicionó entre 1 y 4; un 36% entre 5 y 6; y un 19% entre 7 y 10. Además, un 25% no sabe o no contesta.

CEP: aprobación al presidente Boric sube 5 puntos

La aprobación a la gestión del presidente Gabriel Boric subió 5 puntos porcentuales respecto a la ultima encuesta.

En noviembre-diciembre de 2022 tenía un 22% y, de acuerdo a la medición presentada este jueves, escaló hasta el 27%.

Asimismo, la desaprobación a la forma en que el Mandatario está conduciendo al país pasó del 61% al 62%, lo que no es estadísticamente significativo.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, fue la figura política que tuvo un mayor alza en su evaluación negativa, pasando de un 9% a un 37%.

Sin embargo, se mantiene como el secretario de Estado mejor evaluado (33%), seguido de Jeannette Jara (31%), Álvaro Elizalde (28%) y Camila Vallejo (27%).

Valoración de la democracia en Chile

Un 12% cree que la democracia en Chile funciona bien o muy bien, lo que no representa cambios respecto a la encuesta del año pasado.

Un 50% la califica de regular (+1); un 36% de mala o muy mala; y un 3% no sabe o no contesta.

Por otra parte, se le preguntó a las personas qué tan de acuerdo están con la siguiente frase: “En vez de tanta preocupación por los derechos de las personas, lo que este país necesita es un gobierno firme”.

Un 66% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo (+34); un 14% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo (-8); un 18% estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo (-25); y un 3% no sabe o no contesta (-2).

Preocupaciones que debería tener el Gobierno

En cuanto a las principales preocupaciones que debería tener La Moneda, los encuestados privilegiaron la delincuencia (54%), la salud (41%) y las pensiones (27%).

Otros conceptos que también destacan son el narcotráfico, la educación, la corrupción, la pobreza y la inmigración.

En ese contexto, un 51% de los encuestados considera que el país está en decadencia (-4); un 35% que está en decadencia; y un 14% que está progresando (+5).

En cuanto a la confianza que tienen los chilenos de determinadas instituciones, destaca la PDI con un 56% (+3); las universidades con un 54% (-1); y Carabineros con un 52% (+6).

Percepción de la delincuencia según el CEP

Al ser la principal preocupación de los encuestados, el Centro de Estudios Públicos preguntó por las principales causas de la delincuencia.

Las que más destacan son la inmigración irregular (49%); la falta de condenas o bajas penas que reciben los delincuentes (46%); y el consumo de drogas y alcohol (39%).

Sobre el actuar de las policías, un 85% está de acuerdo o muy de acuerdo en que se encuentran sobrepasadas por la delincuencia.

Además, se planteó una escala de 0 a 10. El primer valor significa que “se deben garantizar las libertades públicas y privadas, aunque eso dificulte controlar la delincuencia”, mientras que el segundo que “se deben suprimir las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia”.

Un 14% se ubica entre 0 y 3; un 32% entre 4 y 6; y un 50% entre 7 y 10.