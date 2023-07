Durante esta jornada, el Centro de Estudios Públicos (CEP) informó de los resultados del Estudio Nacional de Opinión Pública N°89. Recordemos que la medición corresponde a los meses de junio y julio del presente año.

Tras realizar la pregunta: ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su gobierno? la gestión del Presidente de la República subió 5 puntos porcentuales en comparación a la última encuesta.

En detalle, en noviembre-diciembre de 2022, el mandatario contaba con un 22% de aprobación y, según los resultados expuestos este jueves, ascendió hasta un 27%.

Desaprobación de presidente Gabriel Boric

Respecto a la desaprobación de la administración del Presidente Boric, estadísticamente la cifra no es significativa y pasó de un 61% al 62%. Además, un 7% responde que no aprueba ni desaprueba, mientras que un 4% no sabe o no contesta.

Finalmente, sobre cómo se evalúa el momento actual de país, un 51% considera que está estancado, disminuyendo 4 puntos desde la última evaluación (55%) en noviembre-diciembre de 2022.