El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió nuevamente al robo que afectó a dependencias de la cartera que dirige, esta vez para asegurar que presentará una querella por suplantación de identidad. De igual manera envió un mensaje a aquellos que se han expresado en duros términos en su contra, e incluso han pedido que renuncie, pidiendo que responsabilidad en declaraciones.

Y es que tras el delito que terminó con 23 computadores y una caja fuerte sustraída desde el edificio ubicado en calle Catedral, personajes políticos expresaron críticas y hasta insultos al secretario de Estado. Por ejemplo, la diputada Gloria Naveillan, utilizó su cuenta de Twitter para insultar al secretario de Estado. “Te pasaaaaaste!!! Eres el ser más careraja que hay, le ganaste a Hassler por varios pueblos!”, escribió la parlamentaria.

Por otro lado, el senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, comentó vía la misma red social sobre el ministro Giorgio Jackson que “eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”.

Ante esto, el ministro Jackson hizo un llamado a la prudencia. “Yo pediría que todas las personas pudieran ser extremadamente responsables con las declaraciones que realizan”.

En tanto, ante los llamados a que renuncie, el secretario de Estado aseguró que espera que el delito que afectó a su ministerio “no sea ocupado para provecho político, porque hoy día lo que queremos es esclarecer los hechos, yo me imagino que todos y todas queremos es esclarecer los hechos para dar con los verdaderos responsables de estos delitos que se han cometido”.

Por otro lado, Giorgio Jackson reiteró que están poniendo todos los antecedentes que dispongan respecto del hurto, como imágenes de cámaras de seguridad.

En ese mismo ámbito, reiteró que lo que se vivió la noche de este miércoles “no es un delito común”, y que presentará una querella por suplantación de identidad.

“Ya han sido incautados teléfonos para ver quiénes han hecho las llamadas para tener todas las medidas que permitan dar con el paradero de las personas que cometieron estos estos múltiples delitos que en este caso no solamente es suplantación de identidad e usurpación de nombres, sino que también obviamente el robo principal que fue el robo de lo que fueron los computadores y una caja de seguridad”, aseguró el ministro Giorgio Jackson.