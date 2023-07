El diputado Miguel Ángel Becker, representante de Renovación Nacional en La Araucanía, criticó las declaraciones de Marcela Aranda al interior de la comisión encargada de analizar la admisibilidad de la Acusación Constitucional contra el ministro de Educación, asegurando que “no la conozco” y que sus palabras “no aportaron nada”.

Los lamentos de Becker responden a que el parlamentario quedó en medio de la polémica tras los dichos de Marcela Aranda, considerando que la directora del Observatorio Legislativo Cristiano pudo participar en la comnisión revisora de la AC contra Marco Antonio Ávila gracias a un cupo del propio diputado RN.

Desde la bancada de diputados de Renovación Nacional explicaron que Marcela Aranda fue parte de las intervenciones para justificar la acusación en un cupo de los invitados de Miguel Ángel Becker, quien cedió dicho espacio a la reconocida vocera del polémico “bus de la libertad”, luego de que se le cayeran tres de sus cuatro invitados.

Agregaron que la participación fue “aprobada por toda la comisión” y que la solicitud de participación fue pedida por el Observatorio, sin saber los diputados que sería Marcela Aranda la encargada de la intervención.

“Sin duda que las declaraciones de la señora Aranda, a quien no conozco, la conocí ayer, no aportaron nada, y generaron la pérdida del foco de lo que nosotros realmente creemos que tiene que ser esta acusación”, dijo el diputado Miguel Becker, a lo que agregó que la AC “tiene siete capítulos y uno de los cuales, a propósito de la declaraciones de el ex director de Junaeb, generó una problemática importante”.

El parlamentario por La Araucanía continuó dando cuenta de su molestia por los dichos de Marcela Aranda, asegurando que “lamento las declaraciones de la señora Aranda, y lamento también que el foco de esto se haya perdido y nos estemos yendo hacia otra parte”.

Declaraciones de Marcela Aranda

En el contexto de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, la polémica se generó con la participación de la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, Marcela Aranda, quien expuso una serie de argumentos que, posteriormente, fueron calificados de “homofobia”.

Pero ¿qué dijo Aranda? En primer lugar, recordó los dichos del presidente Gabriel Boric en la última Cuenta Pública: “No es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto de una política pública por ser homosexual”, recordó.

Posteriormente, la vocera del polémico “bus de la libertad” agregó que, tras escuchar lo expuesto por el mandatario, “muchos de los que lo escuchamos nos asustamos porque el ministro debe dar explicaciones si es que su condición, cualquiera sea, impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros, o incumple las leyes o la Constitución”.

“No es algo directamente que tiene que ver con el cuestionamiento de su orientación (…) tenemos los documentos para probarlo, y que lo dice el libro acusatorio porque habla del activismo del ministro, es que él y su activismo LGBTIQ+, su condición, ha superado el límite de lo privado”.

Finalmente, Aranda concluyó que “él (ministro Ávila) ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños, de las comunidades educativas, tomando esa posición para ejercer ese activismo”.