"Es importante sacar lecciones de este proceso, volver a organizarse, para no dejarles toda la cancha a los otros", sostuvo Chanfreau.

El exdirigente de los secundarios, Víctor Chanfreau, apuntó a “volver a organizarse” tras el triunfo de Republicanos en las pasadas elecciones de consejeros constituyentes.

Así lo señaló en su cuenta en Instagram, donde habitualmente opina de temas de contingencia política con sus seguidores.

Precisamente en dichas interacciones, se refirió al importante triunfo de la colectividad liderada por José Antonio Kast, que prácticamente dominarán el órgano encargado de redactar una nueva propuesta de Constitución.

“Me imagino que son muchos los sentimientos; confusión, frustración, pena, rabia… pero hay que tener claro que si nos movemos al ritmo de la derecha, ellos son los que van a ganar”, sostuvo el exdirigente estudiantil.

En ese sentido, Víctor Chanfreau se mostró “convencido de que la historia es dinámica y de que transformarla depende de cómo nosotros nos organizamos y articulamos para ello”.

“Son tiempos difíciles, pero la vida misma es dura y nos sigue quedando la esperanza de que la podemos transformar. Es importante sacar lecciones de este proceso, volver a organizarse, para no dejarles toda la cancha a los otros, más aún en este contexto donde tenemos un gobierno que les abre la puerta de par en par”, cuestionó.

Recordemos que pese a no estar en la primera línea tras dejar la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), se ha mantenido en órbita de la mano de la Coordinadora por la Libertad, la Justicia y la Reparación.

Esta última organización estuvo detrás de la toma de la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) el año pasado.

Asimismo, Chanfreau le bajó el perfil a sus llamados a votar nulo, pese a la cantidad de votos que se anularon.

“Creer que yo tengo la influencia para que dos millones de personas voten nulo es no entender lo que pasó ayer. No me siento culpable por expresar lo que se estaba viviendo al día a día. ¿Acaso era mi tarea convencer a la gente de que fuera a votar por el mal menor? ¿No es tarea de cada oferta electoral convencer para su sector?”, opinó.

“Mucha gente está chata de la discusión y del gobierno porque no ve un impacto real de cambio en sus vidas. El otro lado leyó ese momento político y se lo entregaron en bandeja. Así que culpable de nada”, finalizó.