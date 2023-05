Un llamado a “trabajar en unidad y con la convicción de la urgencia y relevancia de avanzar hacia una nueva constitución” formuló hoy el senador DC Iván Flores, quien señaló que “sea cual sea el resultado se tiene que respetar y quienes sean triunfadores, no pueden intentar ni pasar la aplanadora al perdedor ni sentirse dueños de la verdad. Esto se construye entre todos”.

Flores agregó, además, que “hoy hay un mensaje muy de fondo, porque en esta votación, donde elegimos consejeros constitucionales, no estamos evaluando el gobierno, no estamos resolviendo el problema de la delincuencia ni el problema de la salud; he escuchado campañas en donde prácticamente se convierten en sheriff, se convierten, no es su función del Ejecutivo”.

“Estamos instalando un proceso que espero esta vez no sea fallido, donde vamos a construir la Constitución para los próximos 30, 40 o 50 años. Son cuestiones estructurales que le debemos al país. No hay que olvidar que la Constitución que hoy día tenemos es una Constitución que si bien es cierto ha ido siendo parchada, sigue siendo una Constitución ilegítima”, subrayó.

Iván Flores: “No tenemos enemigos políticos”

“Esta no es una elección para un alcalde o concejal o por un diputado, o lo que sea, es una elección en donde nos estamos jugando el marco conceptual y estructural de cómo nos vamos a regir en el país. Por eso, necesitamos buena disposición; no tenemos enemigos políticos, tenemos adversarios en justa lid y eso se resuelve con debate, con convicción y convencimiento de lo que se piensa es mejor, pero dentro de los canes de cánones democráticos, así que yo espero que una vez terminada la elección, hoy día tengamos a un grupo importante de hombres y mujeres para avanzar en este camino”, remarcó.

Para cerrar, enfatizó que “estamos de cara a un proceso constituyente que tenemos que apoyar todos; el gobierno, las instituciones privadas, la ciudadanía, en fin, todos tenemos que empujar para adelante porque aquí nos jugamos el futuro de Chile de verdad”.