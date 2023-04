El mundo del fútbol sudamericano se encuentra muy movido en estos días, luego de que iniciara la primera semana de Copa Libertadores, por lo que diferentes elencos han debido trasladarse para ver acción en la intensa competición.

Es por eso que el último campeón de la mejor competencia a nivel de clubes en Sudamérica, Flamengo, arribó hasta Ecuador para ver acción en su debut ante Aucas de Hernán Galíndez, exarquero de Universidad de Chile.

No obstante, su aterrizaje en suelo ecuatoriano no fue el esperado y al llegar al estadio las cosas se complicaron para el volante nacional, ya que fue recibido por una oleada de pifias, cánticos en su contra y abucheos de hinchas de la ‘Tri’ que no perdonan la demanda de la Federación chilena en contra de Byron Castillo.

Es por eso, que en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Quito, la molestia de todo un pueblo se manifestó contra Arturo Vidal, representante de la generación dorada que juega para el ‘Fla’.

Insultos como “chileno hijo de puta” y “pendejo”, son de los pocos que se alcanzan a apreciar en un registro que se grabó entre la multitud que abucheaba al exjugador de Inter de Milán.

Cabe que Flamengo y Aucas comparten el grupo A de Copa Libertadores, junto a Racing de Avellaneda y Ñublense, quienes se enfrentan este miércoles a las 20:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Revisa el complicado momento para Arturo Vidal en Ecuador