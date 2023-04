El diputado e impulsor de la Ley Naín-Retamal, Jorge Alessandri, se refirió a la tramitación de este proyecto y le respondió a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, que esto “no es legislar en caliente. Los cuerpos de los nueve carabineros que han muerto están fríos y bajo tierra”.

Recordemos que la secretaria de Estado dijo que: “Sabemos que es posible compatibilizar el refuerzo y el respaldo a las policías, al mismo tiempo que evitamos que, bajo una lógica de legislar en caliente, abramos posibilidades de abusos”.

Incluso el Partido Comunista no descartó ir a organismos internacionales por este proyecto que busca otorgar mayor protección a Carabineros. En particular, la preocupación es por el articulado que busca entregar a las policías la presunción del uso justificado de armas de servicio.

En este contexto, el diputado Alessandri indicó que “lo que nosotros no queremos nunca más es que eso ocurra. O ustedes le ponen sentido de urgencia a legislar en materia de seguridad o el país como lo conocemos, no lo recuperamos nunca más”.

“Esto no se trata de sesgos ideológicos, esto no se trata de opiniones. Aquí han muerto nueve carabineros a manos de la delincuencia; y ponerle 107 indicaciones al proyecto de Ley Naín-Retamal, evidentemente es querer demorarlo”, manifestó el parlamentario.

Así también manifestó que “tuvieron 12 meses de gobierno, no presentaron ninguna urgencia. Sabemos que les cuesta, sabemos que es difícil decir que va a quedar en un centro de detención, y hoy día decir que apoyan a un carabinero”

“Sabemos que cambiaron de refundar a reformar. La invitación ahora también es a legislar”, precisó el diputado UDI.

Al ser consultado por las 107 indicaciones, las cuales vienes desde distintas bancadas, y si es que se llega a aprobar la indicación que afecta al artículo 7, relacionado con legítima defensa, Alessandri no descartó acudir a una comisión mixta.

“Habrá que ver cada una de ellas. Pero en principio, la opinión de la bancada de la UDI es que este proyecto termine en una comisión mixta, lamentablemente demorado, pero así es la tramitación legislativa”, señaló el diputado.

Alessandri también recalcó que “lo que está pasando con la Ley Naín-Retamal en el Senado de la República, es realmente un fracaso. Que el gobierno no solamente no le dé discusión inmediata, sino que se dilate la tramitación legislativa y que finalmente las policías no tengan esta protección”.