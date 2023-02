Este lunes es un día clave en el marco del segundo proceso constituyente. Al menos así lo viven las colectividades políticas que competirán por integrar el Consejo Constitucional, el tercer órgano de este nuevo intento por cambiar la carta fundamental y el único electo por la ciudadanía.

Hoy, ante el Servicio Electoral (Servel), los partidos deben inscribir los pactos antes de las 17:00 horas y las candidaturas hasta las 23:59 horas.

Aunque todos apuntaron a la unidad de sus respectivos sectores, especialmente el oficialismo, de la Democracia Cristiana (DC) al Partido Comunista (PC); nadie pudo cerrar una sola alianza y todos llegarán a la papeleta por separado.

Al cierre de esta edición, Apruebo Dignidad junto al Partido Socialista (PS) y el Liberal (PL) ya inscribieron su pacto, Unidad para Chile.

Así, el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical (PR) y la DC irán en otro, el que inscribirían cerca de las 11:00.

Por su parte, Chile Vamos irá con sus tres partidos, Evópoli, Renovación Nacional (RN) y la UDI, sin los republicanos. El Partido de la Gente (PDG) también irá solo.

Los primeros en llegar al Servel fueron Apruebo Dignidad junto al PS y el PL.

Consultado por Radio Bío Bío en el lugar el diputado Leonardo Soto (PS) remarcó que su tienda “proclamó a los cuatro vientos y trabajó por semanas para lograr la máxima unidad posible del oficialismo”.

“Creemos que es una instancia donde no deben primer los quiebres, se debilita el Gobierno, se lucha por identidades y al final todos terminan descalificándose. Por eso hemos luchado por la unidad y logramos la máxima unidad posible, que fue entre Apruebo Dignidad y el PS”, agregó.

“Hoy estamos inscribiendo el pacto con todos los que pusieron como norte la unidad del progresismo para aumentar la electividad en el consejo y escribir la Constitución que los chilenos quieren y merecen”, cerró.

Soto llegó junto a la diputada Catalina Pérez (RD), del Frente Amplio. La Radio también habló con ella, haciéndole ver que no había señales del PPD en el grupo.

“Hicimos un llamado enérgico a la unidad”, partió.

“Nos alegra que hayamos logrado juntos con un amplio arco de la alianza de Gobierno constituir una lista que, en unidad, lograr enfrentar un desafío tremendo, histórico, que abre posibilidades de verdaderos cambios. Eso viene de la mano de una nueva Constitución. Nos hubiese gustado que esa fuera una alianza más amplia (…) El llamado es a no olvidar que el adversario no está entre nosotros. Tenemos que disputarle a esos sectores conservadores que no quieren que las cosas cambien”, dijo.

¿Y qué dice el PPD?

La semana pasada, en medio de la indefinición con un tinte de presión para que el PPD cambiara de idea, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, afirmó que mientras la derecha se une por intereses la izquierda se divide por ideas.

Hoy, afuera del Servel, volvió a reafirmar su postura.

“Todos queremos lo mismo: un mejor país, un Estado fortalecido, que pueda hacer frente a demandas ciudadanas, que garantice derechos, no que los mercantilice”, sostuvo.

Sobre la división y la determinación del PPD, Vodanovic la tildó de legítima y confirmó que la respeta.

“Pensamos que la unidad más amplia del arco garantizaba mejores resultados, obtener más escaños”, explicó.

“Ellos han tomado una opción que es legítima y solo el día de la elección sabremos qué era mejor. Lo importante es mantener el espíritu de unidad y entusiasmar a la ciudadanía. Sabemos que no es un tema presente en la conversación, pero sí que se entienda la importancia de esta nueva Constitución, para que sientan que es propia”, concluyó.

Para el PS era importante pactar en unidad completa ya que la expresidenta Michelle Bachelet avisó que estaba dispuesta a ser candidata al consejo, pero bajo un pacto único, de todo el oficialismo.

Aunque ya quedó claro que no se pudo, en el oficialismo las últimas semanas fueron un ir y venir de tratativas, con una serie de negociaciones internas para poder cumplir con el llamado de La Moneda y formar una sola alianza del oficialismo.

De hecho, la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, dijo que esperarían hasta el último minuto a que el PPD y el PR reconsideraran su decisión.

Pero en el PPD fueron claros: buscan captar votos del Rechazo y ampliar la base de apoyo del Gobierno, reconstruyendo – según dijeron – la centroizquierda.

El secretario general del partido, José Toro, se defendió de las críticas que insinúan que esta decisión podría ser el fin de la colectividad.

Chile Vamos como Apruebo Dignidad

En Chile Vamos pasa algo parecido a Apruebo Dignidad, en su intento por formar alianza con las fuerzas del Rechazo, aunque todas las colectividades le han cerrado las puertas al bloque.

De hecho, al ver que sus gestiones no surgían efecto, se esperaba que el sábado inscribieran su pacto electoral y dieran a conocer sus candidatos.

Sin embargo, ante la incertidumbre respecto de qué pasará con el oficialismo, decidieron postergar aquello y hacer un último llamado a la unidad, según dio a conocer la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann.

Lo cierto es que, de lado y lado, han reconocido que en este tipo de elecciones cualquier pacto electoral puede formarse o romperse el último día.