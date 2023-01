El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió a la opción de asumir una candidatura presidencial en el futuro.

“No hay nadie, ni el concejal de la comuna más humilde de Chile, que no sueñe con ser Presidente”, señaló en el programa Tolerancia Cero de CNN.

En ese sentido, el jefe comunal recordó una anécdota con un profesor de la Pontificia Universidad Católica. “El día que mataron a Jaime Guzmán yo estaba en la Católica, era mi primer año de Derecho y lo vi pasar pocos minutos antes de que lo asesinaran”, sostuvo.

“Todo el trauma que me tocó vivir en ese momento me permitió escuchar una frase de un profesor de Derecho. Me dijo ‘la Presidencia de la República es algo que te busca, no lo busquen tanto. El cementerio está lleno de futuros presidentes de Chile"”, narró Carter.

A raíz de ello, aseguró que una eventual carrera a La Moneda debe ser tomada con humildad. “Faltan tres años y, hace cuatro años atrás, las encuestas decían que la figura mejor evaluada era Cathy Barriga”, dijo.

“Si en un minuto determinado se dan las circunstancias, uno está preparado y la Presidencia se acerca, obviamente la voy a buscar”, cerró el alcalde.

Revisa las declaraciones de Rodolfo Carter: