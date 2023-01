Diputados acusan “información falsa” de ministro García por tren a Valparaíso y estudian interpelación

Diputados que integran la comisión de Obras Públicas, Telecomunicaciones y Transportes de la Cámara insistieron en la urgente necesidad de que el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, asista a una próxima sesión y aclare, según sus criterios, inconsistencias vinculadas al proyecto de tren rápido para unir Valparaíso y Santiago.

Los parlamentarios acusan que el secretario de Estado habría “divulgado información falsa” respecto al proyecto en un medio de comunicación, referida a las empresas que proponían un tren rápido para unir ambas ciudades.

En concreto, el Ministro detalló en Mega los costos de los proyectos de las iniciativas privadas de trenes rápidos, los que calificó como “completamente subestimados” tras conversarlo en reuniones.

Una de las propuestas es de Iniciativas Privadas Limitada (IPL), vinculada a la empresa de ingeniería Euroandina, que desde 2019 tramitaba en el MOP su propuesta de tren rápido.

Sin embargo, Benedicto García de Mateos, gerente general de Euroandina Ingenieros y socio de IPL, sostuvo que el ministro García falta a la verdad, asegurando que nunca se han reunido.

“Deseamos comunicar públicamente que el Sr. Juan Carlos García Pérez de Arce, actual ministro de Obras Públicas, ha faltado a la verdad reiteradamente en la entrevista sobre el proyecto Tren a Valparaíso, realizada por el canal nacional de televisión Mega el sábado 14 de enero del presente 2023; ya que nunca nos hemos reunido con él. Por lo tanto, jamás hemos podido decirle –ni menos haber acordado con él– que la inversión necesaria para el desarrollo de nuestra iniciativa estuviese infravalorada, o que los costos asociados a la misma se encontrasen obsoletos”, indicó a El Mercurio.

“Que el Ministro le mienta al país es algo grave”

En esa línea, los parlamentarios Hotuiti Teao (Ind-Evopoli); José Miguel Castro (RN); Gaspar Rivas (PDG); Mauricio Ojeda (Republicanos); Juan Irarrázaval (Republicanos) y Sergio Bobadilla (UDI), solicitaron al ministro García a asistir a la Comisión y aclarar sus declaraciones.

“Aquí se han quebrado las confianzas. Si las decisiones del Ejecutivo se tomaron con información falsa o incompleta como la que hoy conocemos, lo mínimo es que se replantee el proyecto y se exponga con transparencia en la Comisión. Este hecho nos preocupa y nos obliga a ejercer el rol fiscalizador que nos compete, a fin de que se exponga con transparencia la verdad de los hechos”, expresó el diputado Teao.

“Que el Ministro le mienta al país es algo grave. Por eso, necesitamos que venga a exponer a la Comisión para que aclare sus dichos. Con los dineros de todos los chilenos no se juega”, añadió.

En esa misma línea, el diputado José Miguel Castro (RN), puntualizó que “todos los chilenos esperamos que el tren se demore menos que un auto, para que realmente sea efectivo (…) Queremos un tren rápido y queremos que las platas se utilicen bien porque son de todos los chilenos”.

Para el diputado Gaspar Rivas (PDG) “es importante que el ministro de Obras Públicas aclare cuáles van a hacer los reales alcances del plan del Gobierno respecto del trazado del tren que va a unir la región Metropolitana con Valparaíso”.

Diputados acusan “desprecio” del ministro de OOPP

En voz del partido Republicano, el diputado Mauricio Ojeda detalló que “quiero resaltar la gravedad de que un Ministro de Estado le mienta a los chilenos. Ha habido un desprecio hacia los diputados de la Comisión. No ha venido, no responde los oficios de fiscalización, en torno a un 70% aproximadamente y eso es una falta de respeto”.

A su vez y desde el mismo partido, el diputado Juan Irarrázaval, sostuvo que el secretario de Estado no responde los oficios y “eso para esta Comisión es grave, porque sobre todo lo que hace este Gobierno, sobre cada proyecto que hay, hay un manto de duda, hay una nebulosa”.

“Esperemos que el ministro efectivamente responda cuanto antes a esta Comisión, los requerimientos que se le hacen, y explique también, sobre todo por qué el tren no pasa por Curacaví, como era originalmente, no pasa por Casablanca, como era el trazado original”, apuntó.

Finalmente, el diputado Sergio Bobadilla (UDI), remató que “en reiteradas oportunidades, hemos invitado a este Ministro a la comisión de Obras Públicas. Y este ministro no existe. Los hechos que hemos conocido a través de la prensa son de extrema gravedad. Que se diga que un ministro miente por segunda vez lo consideramos grave”.

“Si esas explicaciones no son satisfactorias, por cierto, que este grupo de diputados estamos estudiando una interpelación al Ministro. Y si en la interpelación no nos da explicaciones satisfactorias, por cierto, que no descartamos una Acusación Constitucional, porque faltar a la verdad por parte de un ministro lo consideramos de extrema gravedad”, concluyó.