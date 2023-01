Las gestiones del ministro Giorgio Jackson para evitar una Acusación Constitucional en su contra han tenido algunos resultados, desde el Partido Socialista (PS) y en Apruebo Dignidad se han posicionado a su favor, y en el Centro Democrático Unido estarían más cerca de rechazar la AC.

Hubo una foto que selló un acuerdo de Jackson con la bancada del Partido Socialista en un almuerzo; el comité del Centro Democrático Unido se inclinaría por rechazar y en Apruebo Dignidad dicen que no hay ‘otra opción’ que no sea apoyar al ministro Jackson.



También es cierto que hay quienes no han contestado el teléfono, o le han enrostrado al ministro y a sus cercanos que es primera vez que les habla en meses, recordando incluso problemas de gestión de cuando era jefe de la Segpres.

A varios no les ha gustado que el jefe de gabinete del ministro ha sido enviado a ‘tantear el terreno’ y han pedido que se abran conversaciones con autoridades de gobierno para discutir condiciones, en una señal que no gusta a los más leales al Ejecutivo. Este respaldo dicen, debería ser automático.

Jackson habló desde la región del Bío Bío mientras en Valparaíso continuaba el diálogo: Planteó que su defensa será en base a relaciones políticas y argumentos jurídicos.

Comisión evalúa AC contra Giorgio Jackson

Por su parte, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro de Desarrollo Social sesionó este miércoles para escuchar a los acusadores y el desglose de los capítulo.

El Partido Republicano habló de incumplimientos a la ley indígena por subejecución de recursos en compra de tierras; las supuestas presiones a la ex seremi metropolitana, Patricia Hidalgo; y los problemas de licitación del programa Mejor Niñez.

El diputado republicano, Johannes Kaiser, trató como ciertas las acusaciones que formuló Hidalgo, luego de ser removida, y planteó que una clave del juicio político son las supuestas instrucciones que se le habrían dado para votar proyectos de desarrollo en el Servicio de Evaluación Ambiental.

Los integrantes de la comisión dicen no saber cuando entrará la defensa, pero fuentes de La Radio aseguran que se está haciendo un esfuerzo para que ingrese el viernes, activando el plazo de 6 días máximo para que el comité evacúe el informe.

La diputada integrante de la comisión sorteada, Karol Cariola, del PC, dijo esperar que no haya un uso malicioso de este instrumento, apuntando al Partido Republicano por querer ‘golpear’ al Gobierno.

Sobre la bancada de RN se posa un signo de pregunta por una posición unitaria y en conversaciones internas se ha puesto sobre la mesa que es una acusación sin suficientes argumentos.

Andrés Longton dijo que aún no han tomado una decisión, apuntando que en el pasado el actual Gobierno habría actuado sin considerar elementos jurídicos.