El presidente Gabriel Boric defendió los cuestionados indultos, especialmente por el caso de Luis Castillo, joven con un amplio prontuario policial que quedó en libertad gracias a la decisión del mandatario.

Al respecto, durante su visita a la región de Los Ríos, Boric reconoció que “el tema de los indultos a lo largo de la historia de Chile, siempre ha sido polémico”.

“Hay un libro que se llama “Las cenizas del olvido”, de Loveman y Lira, en donde se da cuenta de cómo esta ha sido una institución que ha existido desde larga data en la República y que siempre genera muy enconados debates”, apuntó.

En ese sentido, insistió en cerrar la polémica por sus dichos sobre el caso de Jorge Mateluna, controversia que le valió sendas réplicas de la Corte Suprema y el Ministerio Público.

“Quiero recalcar algo que dije ayer, no pongo en duda ni por un segundo las atribuciones del Poder Judicial, ni debo referirme a los fallos”, acotó.

No obstante, sostuvo que “el indulto es una atribución a la cual hemos recurrido en virtud de las facultades que me confieren la Constitución y las leyes, y yo espero y tengo la esperanza que sirva para reparar heridas que están abiertas en el país”.

Además, el presidente Boric justificó su decisión colocando énfasis en los avances en materia de seguridad el Gobierno.

“Pueden haber visto en el aumento de presupuesto de Carabineros, el aumento de facultades para la PDI, la modificación de delitos como la extorsión, secuestro, sicariato, que la delincuencia y el cómo confrontarla ha sido una preocupación”, explicó.

“Espero que estos indultos en particular, que han sido fruto de una profunda reflexión, no signifique que no podamos trabajar como país para afrontar este tremendo desafío que es enfrentar la delincuencia”, pidió.

“Espero que sea un tema que logremos dejar por zanjado, que pasemos adelante la página y nos dediquemos a trabajar por las necesidades urgentes que tiene nuestro país”, sentenció.

Sin embargo, consultado en específico a si sabía los antecedentes judiciales de Castillo, Boric evitó referirse a ese punto, asegurando que “ya contesté la pregunta”.

En paralelo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también defendió la decisión de La Moneda, especialmente tras la polémica por el caso de Luis Castillo.

“Los indultos se aplican y no hay otra manera sobre personas condenadas”, dijo desde el palacio presidencial.

“No puede ser sorpresa que estas personas hayan tenido condenas, porque cada uno de los indultos se aplican sobre personas condenadas”, agregó.

“Son decisiones difíciles, pero se hacen bajo una reflexión, con revisión de los antecedentes y finalmente así se ha aplicado”, concluyó la secretaria de Estado.