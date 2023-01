Davor Harasic, exdecano de Derecho de la Universidad de Chile y abogado que defendió al exfrentista Jorge Mateluna, se refirió a la polémica que surgió tras el indulto presidencial a su representado.

En entrevista con Podría Ser Peor de La Radio, el jurista manifestó que fue él quien elevó la solicitud de indulto el pasado 30 de agosto de 2022 a Gendarmería, porque a su criterio el expediente estaba lleno de “contradicciones”.

“El tema de la inocencia o no inocencia no tiene nada que ver en esto. No hay ninguna infracción al ordenamiento jurídico. El Presidente acogió la solicitud. No es necesario que el Presidente estime que es inocente, el indulto solamente deja sin efecto la pena“, dijo el Harasic.

“Jorge Mateluna es una persona condenada por los Tribunales de Justicia, cuya pena ha sido levantada por el Presidente de la República en virtud del indulto“, añadió.

El abogado Davor Harasic precisó que “acá ha operado el ordenamiento jurídico en su plenitud. La pena fue perdonada por el Presidente de la República después de 8 años de prisión”.

Para el jurista, la polémica levantada en torno al tema es un sinsentido, con reacciones “destempladas”, porque en los hechos no se violó ningún punto del ordenamiento jurídico.

“Presentamos un recurso de revisión a la Corte Suprema. Pensamos que la Corte se sintió constreñida por la normativa del recurso de revisión y lo rechazó. La Corte Suprema lo rechazó, entonces lo que queda es la solicitud de indulto, la presentamos y el presidente la acogió”, dijo Harasic.

Respecto a la inocencia de Mateluna, sostenida por el abogado, afirmó que es materia de “una larguísima conversación”. “El expediente lo hemos estudiado mucho, tenemos la mayor de las convicciones, han aparecido nuevas pruebas”, añadió.

