Este viernes culminó una nueva semana de las negociaciones para un nuevo proceso constituyente, donde el oficialismo y la oposición aún logran un acuerdo para definir si el organismo redactor de la nueva propuesto será 100% electo o con designaciones.

Tras el término de las reuniones en el Congreso Nacional, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, explicó que aún no se logra el acuerdo y que las posiciones se han distanciado en las últimas horas.



“Esta noche siento decepción, pero creo que no hay que bajar los brazos, hay que insistir en un acuerdo para Chile, por eso quiero hacer un llamado a todas las fuerzas políticas que han participado del diálogo a estar a la altura de lo que Chile nos exige”

“Chile merece una Constitución nacida en democracia, pero entendemos la frustración y decepción que muchos dicen sentir, y todavía no es posible arribar a un acuerdo como Chile merece”, añadió Elizalde.

El punto en discordia sigue siendo la conformación del órgano que redactará la propuesta de nueva Constitución, mientras el oficialismo presentó la idea de una instancia de 70 miembros electos pro la ciudadanía y un equipo de expertos de apoyo, que participe en las comisiones de armonización y transición.

Y aunque en un momento las partes estuvieron cerca de llegar a un acuerdo, incluso se habló de órgano similar al Senado con 50 miembros, todos elegidos en elecciones, desde Chile Vamos cambiaron de postura y se negaron a un órgano 100% electo.

Según información que maneja Radio Bío Bío, Amarillos por Chile tomó el liderazgo en Chile Vamos, ahora denominado bloque por el Rechazo, y presionó para que no se llegara a un acuerdo.

Esta situación fue confirmada por la presidenta del PPD, Natalia Piergentili , quien indicó que Amarillos -partido en formación y con un diputado- presionó para evitar un acuerdo, a lo que se sumó un sector de Renovación Nacional.

“Quiero decirles muy responsablemente que creo que hoy día no tenemos acuerdo por la presión de Amarillos y por la resistencia de Renovación Nacional (…) Quiero que la opinión pública sepa que el oficialismo hizo todo lo posible por dar distintas alternativas que incluso electoralmente sabíamos que iban en contra de nuestras fuerzas políticas, pero aquí no hubo la generosidad necesaria y la verdad es que me voy profundamente decepcionada del rol que tuvo Amarillos”, afirmó Piergentili.