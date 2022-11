El compañero de Daniel Jadue en el programa Sin Maquillaje, César Abu-Eid, acusó a través de una carta al Partido Comunista de "maltrato laboral" y de no pagar de forma ordenada sus imposiciones por su trabajo en la Radio Nuevo Mundo.

El actor Cesar Abu-Eid Charad criticó al Partido Comunista y su administración de la Radio Nuevo Mundo, acusando que no le pagaron de forma ordenadas las imposiciones, por lo que tiene lagunas importantes en su cotización.

En una carta publicada el viernes por diario El Mercurio, el actor acusó al timonel del PC, Guillermo Teillier, y al partido de incumplimientos laborales y que durante muchos años no le pagaron las imposiciones.

“En septiembre de 1988 fui contratado por Radio Nuevo Mundo como lector del noticiero central y como ‘voz’ de la radio. En 1991 comencé a conducir el matinal de la emisora, labor que cumplí hasta 2015. Durante todo ese tiempo, si bien mi sueldo fue siempre cancelado, no ocurrió lo mismo con mis imposiciones, las que no fueron declaradas y, por ende, tampoco pagadas, hasta 2013, fecha desde la cual, aunque con lagunas, han sido canceladas”, dijo en la misiva.

Compañero de Jadue

Abu-Eid ha alcanzado notoriedad en el último año al ser compañero del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en el webshow Sin Maquillaje, donde el excandidato presidencial del PC realiza análisis político.

“En verano de 2015, fui informado del fin del matinal. De ahí en adelante se me asignaron funciones menores, sin explicarme jamás las razones del cambio y sin que mi contrato fuera modificado. Se trató de un evidente menoscabo a mi calidad de trabajador radial”, afirma.

“A partir de la pandemia no se me han asignado tareas, pese a que yo lo he solicitado por escrito, profundizándose la situación de maltrato laboral. Por otra parte, mi sueldo dejó de ser reajustado en septiembre de 2006. Por lo tanto, y dado que el IPC acumulado alcanza al 89,1%, mi salario se ha depreciado en ese mismo porcentaje”, añade.

Por último, Abu-Eid Charad asegura que ha enviado cartas a diputados del PC por esta situación, pero que no le han respondido y emplaza a Teillier para que asuma “la misión de su partido de defender a los trabajadores”.

“Entonces yo le preguntaría al señor Teillier ¿Y acaso los trabajadores no merecemos también un poco de dignidad?”, cierra la carta.