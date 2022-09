Bastante tensión se generó este viernes en el programa El Primer Café de Radio Cooperativa, donde distintas figuras políticas se refirieron al proceso constitucional.

Dentro de los invitados estaban los exministros Andrés Velasco, Nicolás Eyzaguirre (PPD), Mario Desbordes (RN), y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, donde estos dos últimos habrían mantenido una discusión en el espacio conducido por Cecilia Rovaretti.

Fue en el último bloque de este programa cuando la líder del Partido Socialista le hizo una precisión a el exministro de Defensa de Sebastián Piñera sobre que son los tribunales quienes califican “si un delito es terrorista o no”.

En tanto, también se generaron roces con Andrés Velasco, a quien Vodanovic lo acusó de “ningunear el papel, que él dice un pedazo de papel. Yo creo que Andrés tú forma de ningunear a todo el mundo, no es la forma que me gusta hacer política”.

Derecho a la vivienda

Luego de esto Desbordes tomó la palabra y dijo que “lo que acaba de hacer Paulina es una fake. Lamento que venga de una abogada, porque ella está relacionando el artículo 78 de la Constitución, que la he leído al revés y al derecho, en donde se consagra la propiedad privada en general y siempre he sido cuidadoso en no caer en las fake de la derecha más dura”.

En el marco del tema de la propiedad privada, tanto Desbordes como Vodanovic se acusaron de estar diciendo información falsa.

“Si usted tiene una casa hoy día, salvo que se la expropien, no la va a perder. Pero lo que no le está diciendo Paulina, cuando le vincula este artículo, es que en el otro, en donde está el derecho a la vivienda, no está garantizada la vivienda propia (…)”, explicó Desbordes.

A esto agregó que “si a usted le entregan una vivienda en arriendo, aunque el (artículo) 78 diga lo que diga, esa vivienda que le entregan de aquí al futuro no es propia”.

Fue ahí cuando Vodanovic indicó que por supuesto que el “arriendo no te da derecho a ser propietario”.

Después el militante de RN dijo que “Paulina Vodanovic está faltando a la verdad. El derecho a la vivienda propia, que está garantizado en la Constitución (…)”, manifestó el exdiputado RN, para luego ser interrumpido por la presidenta del PS, quien le dijo “no puedes decir eso Mario, que retire sus dichos”.

“Estás diciendo con nombre y apellido que soy una mentirosa, yo no puedo permitir eso”, le manifestó la presidenta del PS, donde luego Desbordes le dijo “rebobina todo lo que has dicho este rato Paulina”.

“Yo quiero que tú me pidas disculpas, porque eres un insolente. Yo me retiro del programa. Yo no puedo aguantar que este señor me diga mentirosa”, señaló Vodanovic.

Desbordes en tanto pidió que la conductora escuchara lo que Paulina “ha dicho antes, lo que estoy diciendo es que se falta a la verdad si es que se dice que esta Constitución garantiza la vivienda propia, porque no es así”.

“Por supuesto que la garantiza, lea el artículo 78”, le precisó Paulina Vodanovic.

Que lástima que a esta cuenta de tuiter y a la declaración del PS les faltó la primera mitad del audio. La Pdta del Ps trata de mentiroso, y después exige disculpas como si hubiera sido al revés. Pero bueno, Así “debaten” algunos en el apruebo. https://t.co/YFzPwORnDy pic.twitter.com/kaC9qn1JSJ — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) September 2, 2022

Para dejar en claro el Artículo 78 1. establece que “toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables”.

Recordemos que hace unas semanas el ministro Carlos Montes calificó como “un invento” que la propuesta de nueva Constitución elimine la propiedad de las viviendas.

PS condena el hecho: “El debate democrático no puede aceptar ese tipo de insultos y denostaciones”

Frente a esta situación, el Partido Socialista emitió una declaración pública para condenar este hecho.

“Le mesa nacional del Partido Socialista de Chile condena la agresión verbal de Mario Desbordes en contra de nuestra presidente Paulina Vodanovic, en conversación con Radio Cooperativa”, señalaron en el documento.

A esto agregaron que “el debate democrático no puede aceptar ese tipo de insultos y denostaciones. La derecha chilena hoy se despliega con una violencia que es necesario condenar transversalmente.

“Como Partido Socialista estaremos siempre por el intercambio de ideas y no por las ofensas personales. Por el Chile que queremos, seguiremos adelante con más fuerza”, sentenciaron desde la mesa nacional del PS.

⭕️Declaración pública de la mesa Nacional del Partido Socialista de Chile, ante la agresion verbal de Mario Desbordes en contra de nuestra presidenta Paulina Vodanovic. pic.twitter.com/9y6axpexWk — Partido Socialista de Chile (@PSChile) September 2, 2022

En tanto, la senadora por la región de Antofagasta, Paulina Núñez (RN), dijo en su cuenta de Twitter que la “presidenta del Partido Socialista faltó a la verdad. Se molesta y ofende porque se lo digan al aire y califica el hecho como una agresión verbal y ofensa personal. Cuidado con banalizar las agresiones verbales y con ello a personas que la han sufrido”.