La oposición insistirá esta mañana en su ofensiva para esclarecer todos los hechos relacionados con la salida de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, y volverá a poner en votación en la Comisión Investigadora de Orden Público, la invitación de personas potencialmente relacionadas con el caso.

En una carta firmada por diputados de la UDI, RN, Republicanos y el Partido de la Gente, pidieron la tarde del lunes que esta comisión, presidida por la DC Johanna Pérez, cursara dos citaciones y cinco invitaciones.

Para citar a funcionarios públicos se necesitan cuatro votos de la comisión, pero es más difícil si son personas particulares, porque en ese caso se necesitan siete.

Es por esto, que solo se pudo confirmar la invitación a Roberto Estay, ex asesor de confianza de la ministra del Interior, Izkia Siches, y actual asesor del programa Elige Vivir Sano en el Ministerio de Desarrollo Social.

Pero la derecha no consiguió los siete votos para invitar a Rodrigo Román, abogado de Héctor Llaitul; el ex coordinador político de Asuntos Indígenas del gobierno, Salvador Millaleo; el secretario de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche, Mauricio Vergara, ni tampoco se pudo invitar a Tania Santis, la ex asesora de gobierno que habló directamente con Llaitul.

Según Diego Schalper, esto ocurrió por culpa del oficialismo, y los acusó de ser cómplices de una política de silencio.

Mientras Schalper planteada su punto, lo escuchaba atento y con señal de molestia el diputado independiente, Jaime Araya, quien también integra la comisión.

El parlamentario de la región de Antofagasta, acusó a la oposición de querer instrumentalizar la salida de la ministra Vega, para entorpecer el trabajo de una comisión investigadora dedicada al orden público, el narcotráfico y el terrorismo.

Araya dice que es un ‘abuso’ que califiquen de cómplice a quienes se opusieron al arribo de estas visitas, y recordó que hay causas penales en desarrollo en las que el poder legislativo no tiene facultades.

En un momento de sus intervenciones, los parlamentarios de Chile Vamos responsabilizaron al jefe de bancada del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, de orquestar el bloqueo a estas citaciones.

El propio Ilabaca recordó que la Comisión Investigadora tiene un plazo de 90 días, y tiene el ambicioso objetivo de evaluar la gestión de orden público en todo Chile, en narcotráfico, delincuencia y terrorismo.

El parlamentario socialista dijo que no se pueden sumar invitados eternamente por cada incidente relacionado con la seguridad del país, en esta instancia.

Desde Chile Vamos ya tienen las firmas suficientes para crear una Comisión Especial Investigadora aparte, para conocer de las posibles comunicaciones del gobierno con la CAM, y hasta han deslizado -dentro de los 6 meses legales de su salida- acusar constitucionalmente a la ex ministra Jeanette Vega, con tal de conocer antecedentes.

Rodrigo Román, abogado de Llaitul dijo este fin de semana que recién asumido el gobierno se intentaron hacer ‘acercamientos’ a la CAM, y este antecedente motivó a parlamentarios de la zona a insistir en otro camino.

Es el diputado de la Araucanía y de RN, Miguel Mellado, lidera la recolección de firmas que hasta la tarde del lunes, estaba a punto de alcanzar las 62 necesarias, y que serán sometidas a votación este miércoles en la sala, y llamó al gobierno a poner toda la información sobre la mesa.

Todo este debate se dio en presencia del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, citado a la comisión investigadora. Antes de su ingreso, señaló ante los medios que el gobierno no tiene conocimiento de ningún otro funcionario que haya hablado directamente con Héctor Llaitul.

“Si el señor Llaitul ha conversado con diversas personas, estarán los registros de su teléfono. Su teléfono está en manos del Ministerio Público, va a ser periciado. Y las personas con las que conversó van a ser conocidas en el marco de la investigación“, precisó el subsecretario del Interior.