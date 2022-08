Este miércoles se debía debatir en la Comisión de Pesca del Senado la conocida Ley Longueira, pero al no contar con un quórum suficiente, la sesión se debió suspender. El único senador que llegó a la instancia y quien también es el presidente del comité, Daniel Núñez, se refirió al proceso que se iba a llevar a cabo dentro de la sesión y expresó su molestia por la inasistencia de los otros senadores.

El senador y presidente de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, Daniel Núñez (PC), se refirió a la suspensión de la sesión donde se iba a discutir la idea de anular la Ley de Pesca, más conocida como Ley Longueira, donde sólo llegó él.

Recordemos que el lunes pasado la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó esta anulación.

En conversación con el programa Podría Ser Peor de Radio Bío Bío, el legislador lamentó esta situación y señaló cuál va a ser su compromiso como presidente del comité.

“Ayer en la cuenta del Senado se nos informó y se leyó que nos había llegado de la Cámara de Diputados la anulación de la Ley de Pesca, del proyecto. Y se dijo que iba a la comisión de Pesca en primer lugar y después a la de Constitución, por lo tanto todos los senadores que estaban en la Sala ayer estaban informados”, precisó el parlamentario.

Núñez también explicó que “este proyecto en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados estuvo cinco años (…) y sería impresentable que en la Cámara nos pase lo mismo. Yo lo puse en el cronograma y lamentablemente no llegaron los senadores de la comisión”.

“Yo creo que en el Senado hay mucha gente que no quiere que se apruebe esta nulidad de la Ley de Pesca, y que los intereses de la industria pesquera, que son intereses económicos muy poderosos se van a hacer presentes en el debate”, indicó el senador Núñez.

Así también dijo que su “compromiso como presidente de la Comisión de Pesca es dar garantía, transparencia, donde vamos a escuchar a todos los sectores”.

“Lo que yo no voy a aceptar es que se nos quiera empantanar o dejar bloqueada esta discusión eternamente para así evitar el voto, porque es una forma de encubrir todo lo que ha pasado en estos años sobre la Ley de Pesca”, precisó el parlamentario.

Son 5 los integrantes de la Comisión, pero solo llegó uno

¿Quiénes no aparecieron? Fidel Espinoza (PS), Jorge Soria (Independiente pro PPD), Alejandro Kusanovic (Independiente pro RN) e Iván Moreira (UDI).

El presidente de la instancia y quien fue el único que llegó a la sesión, Daniel Núñez, comentó que esta comisión “primero tendría que escuchar a las organizaciones nacionales de los pescadores artesanales, yo voy a invitar a la Condep (…) también vamos a invitar a la industria pesquera”.

“A mí me parece que va a ser muy importante este debate y por eso me molestó tanto que no llegaran hoy día, y puse el llamado de alerta”, manifestó el legislador.

El senador dijo además que el próximo miércoles tendrían una nueva citación y que “la va a mantener para que todos lleguen”.

“En una de esas los afectados se enojan conmigo, ahí Moreira algo me dijo que ‘era mala clase por hacer este tipo de cosas’, pero la responsabilidad es de él y no mía. Capaz que me quieran sacar de la presidencia de la Comisión de Pesca”, señaló en tono de risa.

Inasistencia de los parlamentarios

El senador Fidel Espinoza subió a su cuenta de Twitter un video dando su excusa para no asistir a esta sesión.

“Como senador represento a la región con la mayor cantidad de pescadores artesanales del país, como Los Lagos, todos queremos una nueva Ley de Pesca para dejar atrás la corrupta Ley “Longueira”, pero aquello no puede ser a costa de instrumentalizarlos en época de elecciones”.

Así también dijo que “los dirigentes le han pedido que no se quieren sentirse instrumentalizados. Estos cambios vienen siendo comprometidos hace más de cinco años. Y no quieren, porque estemos a tres semanas de un proceso eleccionario, esto se pretenda instrumentalizar”.

Mientras que en la cuenta de Twitter de prensa del senador Moreira, se señaló que “no cabe duda que es una maniobra política del gobierno en vísperas del plebiscito. Nosotros estamos por modificaciones (no derogar), ya que hay aspectos que los pescadores valoran, como concesiones para la pesca artesanal, el manejo sustentable y cuotas ecológicas”.

