El economista Hernán Frigolett Córdova asumirá desde el 1 de abril de este año como director del Servicio de Impuestos Internos (SII), luego que el gobierno de Gabriel Boric le pidiera la renuncia a Fernando Barraza Luengo.

Frigolett es ingeniero comercial, licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Chile y Master of Science in Economics de University of London.

Y además, cuenta con una amplia experiencia en el sector público. Fue Tesorero General de la República entre 2014 y 2018 y ejerció diferentes jefaturas de área en el Departamento de Cuentas Nacionales en el Banco Central entre 1986 y 1999.

Asimismo ha efectuado consultorías a organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, y la Cepal, y a entidades del sector privado, entre ellas, la controvertida minera SQM.

Así lo reveló este jueves Ciper Chile, a propósito de un documento reservado que la nueva autoridad del SII elaboró para la empresa, que durante los últimos años ha enfrentado a la Justicia por financiar irregularmente a políticos.

El vínculo de Hernán Frigolett con SQM

Se trata de un informe elaborado entre 2010 y 2011, por el cual la minera pagó $83 millones, y que elaboró junto a Enrique Dávila, Eugenio Rivera, Gonzalo Martner y Carlos Ominami. Precisamente, este último enfrentó una querella del SII en el marco del caso SQM.

La acción judicial fue debido a que el otrora parlamentario socialista presentó entre el 2010 y 2011, “declaraciones de impuesto a la renta maliciosamente falsas”, ademas de aumentar indebidamente el crédito fiscal, mediante la emisión de ocho facturas falsas, generando un prejuicio fiscal de $75 millones.

No obstante, su causa fue prescrita porque el SII no presentó las acciones judiciales a tiempo.

De acuerdo a la publicación de Ciper, en tanto, el informe fue encargado a la consultora Aserta S.A., donde Frigolett era gerente. Esta última, además, fue vinculada a Chile 21, centro de estudios que fue parte del caso SQM, tras haber recibido pagos por $441 millones entre 2009 y 2014.

De hecho, la propia minera enlistó a la consultora de Frigolett entre las receptoras de pagos riesgosos, y que eventualmente podrían ser parte de una investigación en su contra.

Frigolett asegura que los pagos están “en regla”

Consultado al respecto, el nuevo mandamás del SII aseguró a Ciper que “los pagos están en regla y corresponden a un estudio sobre el presente y futuro de la explotación del litio en Chile”.

En ese sentido, aseveró que “a diferencia de los esquemas de financiamiento político ilegal, el estudio sí se hizo y se entregó un informe con los resultados”.

“También le hice estudios a BHP y a Antofagasta Minerals, sobre proyecciones de mercado, de precios estratégicos para sus proyectos, etc. SQM contrató este estudio del litio, que fue en el año 2010, y se ejecutó en 2011. Entregamos el informe en octubre de 2011”, detalló al mismo medio.

La decisión de Frigolett: condonación de multas para SQM

El problema para Frigolett será que tras asumir su cargo en el SII, deberá fijar posiciones respecto al financiamiento ilegal de la política, donde SQM aparece como uno de los casos símbolos.

Recordemos que muchos de los investigados en el Caso SQM, no fueron formalizados por el Ministerio Público debido a que el Servicio de Impuestos Internos no presentó una querella por los presuntos delitos.

Sin embargo, más allá del caso judicial, lo cierto es que el nuevo director del SII deberá definir la millonaria condonación de multas a las sociedades cascadas relacionadas con la minera.

Son 13 diferendos tributarios que se mantienen activos y que se podrían transformar en un pago por US$49,8 millones de dólares adeudados. Sin embargo, a cambio de la condonación millonaria de multas e intereses.