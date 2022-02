Durante la tarde de este marte, el quipo del presidente electo, Gabriel Boric, dio a conocer la lista de personas que asumirán las futuras subsecretarias. Entre todos los nombres, destaca Haydee Oberreuter Umazabal como futura subsecretaria de Derechos Humanos.

Según el documento, Oberreuter es profesora de Educación General Básica con mención en Ciencias Sociales de la Universidad Católica Silva Henríquez. Actualmente, cursa dos maestrías, una en Ética Social y Desarrollo Humano en la misma casa de estudios y otra en Patrimonio Histórico y Territorial de la Universidad de Cantabria (España).

La futura subsecretaria se ha desempañado como dirigenta en torno a la lucha por los Derechos Humanos, principalmente representando a prisioneros políticos de la dictadura.

Sobre la militancia política de la futura autoridad, se informó que Haydee Oberreuter es Independiente (IND).

Cabe destacar que durante las elecciones de 2021, la docente fue candidata a constituyente por el distrito 9 -que agrupa a comunas de la región Metropolitana- en la lista Apruebo Dignidad.

“Desde siempre he luchado por los derechos humanos, por la verdad, la justicia, la memoria y las garantías de no repetición, pero no ha existido la voluntad política especialmente durante la posdictadura para avanzar verdaderamente en esos temas”, señaló Oberreuter en la plataforma ¿Quiénes Son?, durante las elecciones de constituyentes.

A través de su cuenta de Twitter, la próxima subsecretaria agradeció la confianza depositada por el presidente electo y manifestó su disposición a promover y defender los DD.HH. en el país.

Agradezco la confianza que @gabrielboric ha depositado en mi. Estoy a disposición del gobierno y la ministra @mriost. Hoy los ddhh tienen un rol clave. Como futura subsecretaria me llena de orgullo ser una herramienta útil para defenderlos y promoverlos para el Chile que viene. — Haydee Oberreuter (@HOberreuter) February 1, 2022

La historia detrás de la futura autoridad

A mediados de 2020, se estrenó el documental Haydee y el pez volador que cuenta la historia personal de la futura subsecretaria, quien se convirtió en el primer caso en obtener justicia por tortura contra una mujer embarazada.

“Estos últimos años he visto como una obligación el romper el silencio y visibilizar la valiosa lucha contra la adversidad que hemos dado quienes nos ponemos del lado de los oprimidos”, expresó.

Según el documental, la próxima subsecretaria de Derechos Humanos fue detenido con cuatro meses de embarazo junto a su madre e hija de solo un año. Durante su estadía en el campo de concentración Tres Álamos, Oberreuter perdió su hijo producto de las torturas ejecutadas por agentes del Estado.