Las directivas de Chile Vamos manifestaron que esperan tener prontamente conversaciones con el presidente electo, Gabriel Boric, a quien le plantearán considerar las iniciativas impulsadas estas últimas semanas por la actual administración. Así también, el presidente de la UDI, Javier Macaya, dijo que "no nos vamos a atrincherar, tenemos un peso específico en el Congreso que vamos a hacer valer".

“Nosotros somos oposición, pero eso no significa no conversar. No nos vamos a atrincherar, tenemos un peso específico en el Congreso, que vamos a hacer valer para sacar adelante las reformas que sean importantes para la gente”, indicó Macaya.

La secretaria general de Evolución Política, Luz Poblete, sostuvo que es una buena señal por parte del presidente electo, el que se quiera reunir con el actual conglomerado oficialista, que prontamente será oposición.

Mensaje de fin de año de Piñera

En cuanto al PRI y a RN, aseguraron que la coalición potenciará el diálogo con el próximo mandato para así impulsar una rápida tramitación para iniciativas pendientes, que el presidente Sebastián Piñera intenta dejar como legado de su administración.