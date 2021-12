"Yo no he dicho eso. Empezó de nuevo el festival de mentiras". De esa manera el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, emplazó a la carta del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, luego que este sostuviera que "es increíble que hoy día Gabriel sea partidario de las AFP", esto en el marco del último debate presidencial previo a la segunda vuelta del próximo domingo.

Luego de ser consultados sobre cuál sería su proceder ante una hipotética marcha con desórdenes el 18 de marzo de 2022, esto una semana después de que uno de ellos concrete su llegada a La Moneda, Kast se tomó un momento antes de referirse a ello, sosteniendo que “decir que es increíble que hoy día Gabriel sea partidario de las AFP. Yo creí que lo había visto todo”.

“Yo no he dicho eso. Empezó de nuevo el festival de mentiras. Eso yo no le he dicho”, retrucó de inmediato el candidato a la máxima magistratura de Apruebo Dignidad.

Acto seguido, José Antonio Kast aseveró que “ya hoy día (Gabriel) es defensor del rodeo, que no es intransable el tema de las AFP”.

“Ustedes en su casas saben que está mintiendo una vez más José Antonio”, replicó de manera inmediata Gabriel Boric, dando paso a la respuesta del candidato del Frente Social Cristiano sobre la consulta ya mencionada.