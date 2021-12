Katherine Martorell, exvocera del comando de Sebastián Sichel y ex subsecretaria de Prevención del Delito, se unió desde esta jornada a la campaña presidencial de José Antonio Kast, a pesar de las diferencias entre ellos, específicamente en temas del manejo de la seguridad.

Desde la jornada de este viernes, Katherine Martorell, la exvocera del exabanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se unió a la campaña en terreno por el candidato presidencial José Antonio Kast.

La militante de Renovación Nacional (RN) viajó a Concepción, en la región del Bío Bío, junto a Mario Desbordes y el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri.

En la instancia, Martorell participará en entrevistas en medios de comunicación locales, una reunión con distintos grupos representativos de la sociedad civil, entre ellos dirigentes del transporte de pasajeros y dirigentes vecinales.

Luego de estar en la capital regional, la ex subsecretaria de Prevención del Delito seguirá su actividad en la ciudad de Los Ángeles, también en el Bío Bío.

Cabe recordar que José Antonio Kast criticó en su oportunidad la adhesión de Martorell al comando de Sebastián Sichel. En la oportunidad, el abanderado republicano manifestó que el legado del presidente Sebastián Piñera “deja mucho que desear”, en materia de seguridad.

Por lo anterior, dijo que no estaba seguro de la efectividad de Martorell como subsecretaria. “Mejorar las cosas no es hacer más de lo mismo, y lo que hemos visto en Chile hoy día es que, por ejemplo, en el tema de la seguridad no hemos avanzado”, añadió.

También cabe señalar, que hace menos de un mes, cuando la convencional UDI Marcela Cubillos aseguró haber recibido ataques por parte de seguidores de Kast, Katherine Martorell, declaró que “existen seguidores de José Antonio Kast que suelen ser muy violentos y agresivos”.