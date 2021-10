En medio de la preocupación por los “descolgados” en el Partido Socialista, el PPD anticipó que recurrirá al Tribunal Supremo de la colectividad en caso de que ocurran situaciones similares.

Hoy, la bancada de diputados podría tratar el tema, aunque aseguraron que no es una preocupación, pues las bases partidarias estarían cuadradas en su totalidad con Yasna Provoste.

El Partido Por la Democracia aseguró confiar en que sus militantes seguirán trabajando tras la candidatura presidencial de Nuevo Pacto Social, tras la preocupación surgida en el PS por quienes estarían migrante hacia la campaña de Gabriel Boric.

Este martes, en un gesto político, la bancada socialista se reunió con la senadora de la Democracia Cristiana para reforzar su apoyo de cara a los comicios de noviembre.

El secretario general del PPD, José Toro, aseguró que en el partido no han registrado solicitudes para optar por una candidatura distinta. Sin embargo, aseguró que, de darse esta situación, lo correcto sería que actúe el Tribunal Supremo de la colectividad.

En la bancada, el diputado Ricardo Celis dijo que, pese a que no es un tema que se haya trabajado, es posible que se converse durante la jornada.

Desde el Partido Socialista insistieron en que lo importante es la postura que dan como colectividad, que hasta ahora se mantiene en el compromiso con el pacto. Así lo dijo el diputado Jaime Naranjo, aunque afirmó que se debe respetar la elección de la militancia.

La posible libertad de acción generalizada no ha sido conversada por la mesa directiva del PS, desde donde no han adoptado una postura oficial respecto a quienes no quieran apoyar a Provoste. Un tema que tampoco se ha conversado a fondo entre los partidos de Nuevo Pacto Social, según indican desde el PPD.