El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, salió nuevamente a defender al presidente Sebastián Piñera, en medio de los cuestionamientos tras revelarse la compraventa de Minera Dominga. El secretario de Estado calificó de “cuestión antidemocrática”, la idea de presentar una acusación constitucional en contra del mandatario.

“Bueno obviamente no tiene absolutamente ningún sustento, toda vez que absolutamente todo lo que se ha conocido y que se ha dicho hoy día que era comillas nuevo, no lo es”, aseveró el portavoz de La Moneda.

El ministro de la Segegob justificó que se “puede revisar el link de la Radio Bío Bío en donde aparece esto el año 2017, absolutamente todo está presente, todo fue parte de la investigación y esa investigación quedó clarísimo que no hubo ninguna irregularidad, que se había ajustado a la ley, y que el Presidente no había tenido ningún tipo de participación”.

“En esto no hay nada que ocultar, porque está ahí presente, fue ampliamente conocido, difundido, es absolutamente legal y el presidente no tuvo participación”, argumentó, señalando que “entonces querer hacer una acusación constitucional no es más que un aprovechamiento político y una lógica de golpe blanco que es inaceptable en una democracia”.

Asimismo, el vocero descartó alguna elusión de impuestos por parte del mandatario, especialmente criticado por haber cerrado el negocio en Islas Vírgenes.

“Absolutamente todos los impuestos se pagan en Chile, no existe ningún tipo de elusión al respecto. Esta es una empresa que tiene que informar todos los ingresos y egresos a Chile, por tanto no existe ningún tipo de elusión al respecto”, sostuvo Bellolio.

En ese sentido, pidió no “desinformar”, reiterando que todos los antecedentes fueron revisados por la Fiscalía, que terminó por sobreseer el tema.

Consultado respecto al posible conflicto de interés de Piñera como presidente y las decisiones sobre Barrancones y la demora en firmar el decreto que declara reserva natural el sector donde se instalará Dominga, Bellolio descartó de plano esta acusación.

Recordemos que la última cláusula de pago del cuestionado negocio tenía la condición de que la zona donde se pretende instalar el proyecto no hubiese sido declarada como reserva natural.

“No tiene nada que ver, cuando se hace esta tercera cláusula, la empresa misma no había solicitado nada al Estado, por lo tanto difícilmente puede haber un conflicto si no ha solicitado nada, y el Estado no ha hecho ninguna acción al respecto”, dijo Bellolio.

“No entiendo esa cuestión, porque es algo que pasa el año 2011. Diez años después estamos hablando de un proyecto, en donde no tiene relación ni el Presidente ni su familia, entonces cómo podría haber un conflicto de interés en algo en que no tiene participación, porque se terminó de hacer esa venta el año 2011”, cuestionó.

Motivación política

“Obviamente esto tiene una motivación política, hay algunos que están desesperados por querer aparecer más en las encuestas y lamentablemente quieren ocupar una cuestión antidemocrática”, agregó el vocero.

“Parlamentarios que están desesperados por quizá sacar un poquito más de notoriedad y proponen una regla antidemocrática, que es que un presidente no termine su periodo. De qué estamos hablando, de algo que ya fue sobreseído por la Justicia”, insistió.

“Yo les pido que algunos en vez que desinformen, volvamos a los hechos concretos y los hechos concretos ya están completamente difundidos”.