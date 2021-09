En una entrevista en el canal CNN, el secretario general de Revolución Democrática, Sebastián Depolo habló sobre la invalidación de su candidatura ante el Tricel, la que será revisada dentro de 10 días.

Fue unos minutos después de iniciada esta conversación telemática, que una tierna niña apareció detrás del miembro del comando de Boric, quien al percatarse de la pequeña esbozó una leve sonrisa.

Según el candidato, el Servel excedió sus funciones y generó dos errores “en aquellas regiones donde no todos los partidos estaban constituidos y no se podían inscribir las candidaturas, y otro error que es el error de click que me afecta a mi en lo personal y también a mi compañera Rocío Donoso (…) que nos tiene todavía en vilo”.

Revisa aquí el momento