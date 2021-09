La confesión de Rodrigo Rojas Vade, exvicepresidente adjunto de la Convención, sigue generando repercusiones. Su falso cáncer no sólo generó una ola de críticas de parte de diversos sectores políticos, sino que también movió las piezas de la mesa directiva del órgano constituyente.

Cabe recordar que este lunes, tras conocerse el caso del ex Lista del Pueblo, la convencional Tania Madriaga asumió el cargo que ostentaba Rojas. A partir de las 15:00 horas, la mesa ampliada sostendría una reunión para abordar este caso, aunque no habría total claridad en los procedimientos a seguir.

Pedro Muñoz (PS), uno de los siete vicepresidentes adjuntos de la CC, asegura que se trata de una “mentira elaborada”, por lo que responde a un hecho grave que debe recibir un rotundo rechazo.

“Yo creo que hay que sacarse las anteojeras de los afectos personales, de los cariños, de las relaciones que se puedan dar al interior de la Convención, porque aquí lo que está en juego es el bien mayor: la credibilidad de la Convención”, señaló en entrevista con Radio Bío Bío.

Cabe recordar que, a través de una publicación en Instagram, Rojas Vade aclaró que “cuando tenía 29 años, me notificaron que padecía de una enfermedad discriminada en este país, en ese momento se me cayó el mundo, pensé que mis seres queridos me iban a rechazar”.

Al respecto, Muñoz sostuvo que “conozco personas con VIH, son casos muy dolorosos. (…) Quienes pertenecemos a las diversidades sexuales, por el estigma con que se carga desde que somos conscientes de nuestras identidades, arrancamos de ese estigma. Pero aquí se trata de una cuestión distinta, que afecta profundamente a la fe pública”.

Asimismo, dijo que se debe buscar una salida institucional para este problema, ya que -reiteró- se trata de un episodio que pone en riesgo el nombre de la Convención Constitucional.

Mecanismos de resolución

“Hay algunos vacíos normativos, por lo que se deben buscar lecciones para lo inmediato. Estamos en medio del proceso de construcción reglamentaria y tenemos que tomar todas las precauciones para, a partir de este caso, sacar lecciones para lo que viene”, afirmó el convencional del Distrito 24.

Sobre los posibles mecanismos que se podrían alcanzar, Pedro Muñoz manifiesta que “es importante pensar en los referéndum revocatorios, por ejemplo, donde sea la ciudadanía la que tenga la última palabra”.

Además, pidió revisar los métodos de reemplazo de una autoridad independiente. Cabe consignar que, hasta el momento, la Convención se rige bajo las normas de la Cámara de Diputados. Según ese reglamento, no existe un mecanismo para efectuar tal acción, por ende, el cupo queda vacante.

“No nos podemos quedar en la sola denuncia, en la sola codena, sino que hay que tomar todos los resguardos para poder reparar el daño que se le ha hecho a la Convención”, aseveró. En esa línea, aseguró que se no pueden hacer defensas corporativas ni de ningún tipo a hechos como éste.

Escucha la entrevista completa a continuación: