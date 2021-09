Los partidos de Apruebo Dignidad se reunirán este viernes con la directiva del Servicio Electoral, con el fin de intentar revertir el rechazo a 96 candidaturas a diputado del bloque.

Entre los postulantes, aparecen los actuales parlamentarios Jaime Mulet (FVRS), por Atacama; Catalina Pérez (RD), por Antofagasta; y Amaro Labra (PC), por la región Metropolitana.

Según el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, el problema sería administrativo y también involucraría un error en la plataforma del Servel.

“En el caso de los diputados y diputadas de Apruebo Dignidad, lo que aduce el Servicio Electoral es que hubo distrito en que no firmaron todos los partidos la nómina de la candidatura. Eso se debe a un problema administrativo, porque la plataforma no permitía que los partidos que no están legalizados en estas regiones pudieran firmar”, señaló.

Cabe recordar que el organismo también rechazó la candidatura al Senado de Teillier, quien actualmente ejerce como diputado. En la misma condición se encuentra su colega de partido, Daniel Núñez, quien postula por la región de Coquimbo.

“Que la Derecha y los Corruptos no saquen cuentas alegres, iré al Senado y estaré en la papeleta el 21 Noviembre. Tenemos 4 días hábiles para subsanar inconveniente en cuota de género y validar candidatas-candidatos Comunistas al senado”, señaló este último a través de su cuenta de Twitter.

Con respecto a esta decisión, el timonel del PC señaló que se debe a las cuotas de género. Esto, ya que la normativa indica que no puede haber una sobrerrepresentación en una relación porcentual de 40%-60%.

El Partico Comunista no habría cumplido con esta indicación en todas las regiones, ya que algunas candidaturas se cayeron en el camino y habrían desbalanceado aquella relación.

“Tenemos cuatro días para solucionar eso, o subir más candidatas o bajar candidatos. (…) La gran mayoría de las candidaturas debiera salvarse”, concluyó Teillier.